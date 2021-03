Ribó demana modificar la delimitació dels espais i usos del Port per a impulsar el ‘litoral verd’ de la ciutat

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha defensat iniciar una modificació de la Delimitació dels Espais i Usos del Portuaris (DEUP), en termes mediambientals, socials i de governança, per a treballar conjuntament per un litoral verd d'acord amb les directives i fons europeus. Així ho ha plantejat el primer edil aquest matí en la reunió del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària, que ha donat suport a la proposta d'inici dels tràmits.

Tal com ha explicat l'alcalde, “l'actual delimitació d'espais i usos del Port de València data de l'any 2014, i durant aquests anys han passat moltes coses: a més del canvi de govern municipal, cal tindre en compte el deute de la Marina, que s'està condonant, i hi haurà canvis fins i tot a nivell jurídic; a més, s'ha aprovat el Pla Especial de la zona Sud 1 i Zona 2, que suposarà una nova zona verda, el Parc de Desembocadura, i una important zona esportiva”, ha explicat. El president de l’executiu municipal ha assenyalat també que “tenim una declaració d'emergència climàtica que ens fa necessari planificar com serà la nostra relació amb les costes”.

“Per tot això, necessitem que aquells llocs que no utilitza el Port en la seua actuació diària revertisquen a l'Ajuntament de València per a donar-los un ús ciutadà”, ha argumentat. El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària ha provat iniciar el procediment proposat per l'alcalde, qui ha assenyalat el seu convenciment que “serà un procés llarg, però molt profitós per a la ciutat”.

Ribó ha recordat el compromís del govern municipal per “treballar en la desafecció i cessió en favor de l'Ajuntament dels terrenys que han perdut la utilitat portuària amb una modificació de la DEUP”. Per això, l'actualització d'aquest document “permet articular entre el Port i la ciutat aquells documents urbanístics que les dues parts estan treballant, i també possibilitar la transformació verda i resilient de la façana marítima de València”.

Es tracta de documents de gran importància, com el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar (que es troba actualment en tramitació), el Pla Especial de l'àrea Funcional 10 Natzaret-Moreres (també en tramitació), el Pla Especial de la Marina (en procés de revisió), el Pla Especial de la ZAL (que ja està aprovat, i el PAI en tramitació), o el PAI del Grau. A més, també es troben sobre la taula els aspectes referents a la modificació de l'ampliació de la Terminal Nord de contenidors, els accessos a la terminal de creuers, i la mobilitat i espai públic de la Marina Sud.