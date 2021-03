Trump defiende que los asaltantes del Capitolio estaban "abrazando y besando" a los policías

El expresidente norteamericano Donald Trump defendió este jueves en una entrevista para la cadena Fox que sus partidarios estaban "besando y abrazando" a los policías durante el asalto al Capitolio, que tuvo lugar el pasado 6 de enero, así como que no eran "ninguna amenaza", a pesar de que en el incidente murieron cinco personas.

Se trata de la particular versión de lo ocurrido de Trump, que una vez más volvió a afirmar que "le robaron" las elecciones, a pesar de que no hay ninguna prueba de fraude electoral.

Trump también protestó por el refuerzo de la seguridad en la sede legislativa de Estados Unidos, que entre otras medidas ha erigido una valla con concertinas, considerando que la medida es "una desgracia" y una "maniobra política".

"No había ninguna amenaza. Desde el principio, no hubo ninguna. Mira, (los asaltantes) entraron, y no deberían haberlo hecho. Algunos entraron, y estaban abrazando y besando a los policías y los guardias, ya sabes, tenían buenas relaciones", dijo Trump a la presentadora de Fox News, Laura Ingraham. "A muchos les saludaron para que entraran, y ellos entraron y salieron".

En realidad, existe abundante evidencia de la violencia que se desató el 6 de enero en el parlamento norteamericano; y de hecho, varios de los implicados enfrentan cargos criminales. Los propios policías han dado cuenta de los ataques que sufrieron y legisladores como Pelosi o Pence han admitido haber sentido miedo.

Sin embargo, Trump, aunque reconoció que algunos de los asaltantes deben sufrir consecuencias legales, cambió de tema al ser preguntado sobre ello para atacar al movimiento antifascista, llamado en Estados Unidos Antifa.

"Cuando miro a los Antifa en Washington, lo que le hicieron a Washington y la destrucción que causaron en otros lugares, los asesinatos y palizas a gente, nada les pasa nunca. ¿Por qué no van a por los Antifa?", dijo Trump.

Ante esto, Ingraham le preguntó si creía que quienes cometen crímenes, al margen de su filiación política, debían ser perseguidos por la ley.

"Absolutamente, lo que has dicho es exactamente correcto", respondió Trump.