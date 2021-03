El presidente de la Diputación de Badajoz recibe un reconocimiento de manos de tres jóvenes de Down Badajoz

En este encuentro en el despacho de Gallardo, al que ha asistido también el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, los jóvenes con síndrome de Down Alejandro, Victoria e Isabel han representado a Down Extremadura, acompañados también del presidente de la asociación, Israel Melado.

"Nosotros no queremos olvidarnos de aquellos que han sido especiales para con nosotros/as. No solo no olvidamos, sino que tenemos muy presentes a ese grupo de personas que conformáis la Diputación de Badajoz y que siempre habéis estado a nuestro lado dispuestos a ayudarnos", apuntan desde Down Extremadura.

Por ello, las personas con síndrome de Down de esta asociación, representados por Isabel, Victoria y Alejandro, han querido obsequiar a la institución provincial con una placa de reconocimiento, que han entregado personalmente a Gallardo.

Miguel Ángel Gallardo se ha mostrado "muy agradecido" con el detalle y se ha comprometido a seguir apoyando iniciativas encaminadas a reforzar el derecho a la igualdad, la felicidad y la incorporación plena a la vida laboral y social del colectivo Down, según indica la Diputación de Badajoz en nota de prensa.