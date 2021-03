Elena Montagud: "Els autors podem donar exemple amb les paraules i tenim una responsabilitat"

Així succeeix en 'El desván de los sueños', l'última obra d'aquesta escriptora i filòloga que arriba a les llibreries publicada per Grijalbo.

En aquesta ocasió, els seguidors de Montagud i els nous que se sumen trobaran "una història amb diferents tipus d'amor (el romàntic, el de la família, amistat...), però, especialment, l'amor a un mateix per damunt de tot perquè en aquesta obra he parlat de la violència de gènere". A més, l'obra també tributa un homenatge a la literatura i les llibreries. "Per a mi són molt importants i desitjava donar-los el seu espai en una història com aquesta", assevera l'autora en una entrevista amb Europa Press.

En 'El desván de los sueños' es toquen qüestions que estan de plena actualitat, ja que, a més de tindre el to esperançador de les segones oportunitats, també parla de relacions tòxiques o de violència psicològica.

"Sempre he cregut que els autors podem donar exemple amb les nostres paraules i que, fins i tot, tenim com una responsabilitat en açò. A més, moltes vegades ens lligen xiques molt joves en el gènere de la romàntica i, per açò, una història així pot ajudar-les. I també ajudar aquelles dones que se senten identificades en llegir el llibre per haver-se oposat en una situació com eixa, tan difícil i dolorosa", declara.

Sobre l'auge de l'anomenada 'novel·la romàntica' i de diverses autores valencianes que conreen aquest gènere, Montagud creu "no és una moda, no almenys com altres subgèneres de la romàntica". A més, apunta, "en moltes històries hi ha amor a pesar que no es cataloguen com a llibres romàntics". "Si fem una ullada a la història de la literatura trobarem moltes novel·les amb romanços i també molta novel·la romàntica".

ESTIGMES

Preguntada pel seu creu que aquest tipus de novel·la romàntica ha aconseguit llevar-se de damunt alguns estigmes, com el de 'gènere menor' o 'exclusivament per a dones', la narradora reflexiona: "Em pareix que no s'ha llevat eixos estigmes del tot. Encara que potser menys, se segueix escoltant de fons eixa cantinela que és solament per a dones i fins i tot que diguen que no és literatura... Però del que m'alegre és que sí ha augmentat el nombre de lectors masculins i això per mi, com a escriptora, és un assoliment i orgull ja que el que més desitge és arribar a tot tipus de públic lector".

Elena Montagud (València, 1986) ha aconseguit un notable èxit com a autora autoeditada. Els seus relats, principalment de gènere romàntic, han sigut premiats i publicats en diverses antologies.

En 2015 va veure publicada la seua: 'Trilogía del placer' en Grijalbo, formada per 'Trazos de placer', 'Palabras de placer' i 'Secretos de placer', i en 2017 la 'Trilogía corazón', formada per 'Corazón elástico', 'Corazón indomable' i 'Corazón desnudo'. La seua anterior novel·la, 'Tu mirada en mi piel' (Grijalbo, 2019), la va confirmar com una de les plomes més importants del gènere romàntic a Espanya.