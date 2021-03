A més, segons ha informat la formació 'taronja' després d'una reunió, els portaveus adjunts del grup parlamentari seran els diputats Mamen Peris, Merche Ventura i José Antonio Martínez.

La decisió s'ha pres arran de la renúncia com a diputat en el parlament valencià de Toni Cantó, l'endemà passat d'anunciar que deixava la política per les seues discrepàncies amb l'Executiva nacional de Ciutadans presidida per Inés Arrimadas.