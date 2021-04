Comidas que fortalecen y comidas que debilitan el sistema inmune

¿Sabes que existen comidas que fortalecen tu sistema inmune? Pero también hay otras que lo pueden llegar a debilitar y es que tener un sistema inmune fuerte es indispensable es importantísimo para la salud. Un sistema inmune debilitado será más vulnerable a infecciones o virus como, por ejemplo, una gripe o un catarro. Por eso, comer alimentos que lo fortalezcan es necesario.

La alimentación siempre ha sido una gran aliada para la salud. Está claro que comer variado, equilibrado y limitar el consumo de ultraprocesados es fundamental. No obstante, debemos tener claro como explica muy bien la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que la alimentación ayuda a mantener el sistema inmune fuerte, pero esto puede no impedir contraer resfriados o catarros. Sin embargo, es cierto que ayudará a que sean más leves.

Comidas que fortalecen tu sistema inmune

Las comidas y minerales ricas en vitaminas y minerales son fundamentales para fortalecer el sistema inmune. La vitamina C, por ejemplo, la puedes encontrar en los kiwis, fresas, pomelo, brócoli, melocotón, coliflor, tomate y perejil, entre muchos otros alimentos. El Zinc también es uno de los minerales importantes pues tiene una función antioxidante y antiinflamatorio. Este mineral se puede encontrar en las carnes rojas, legumbres, frutos secos y queso.

El hierro también es un mineral que es bastante importante, ya que la anemia por este mineral es habitual. Cuando hay anemia, las probabilidades de contraer una infección son mayores, por lo tanto, es importante tomar huevo, gambas, langostinos, espinacas, lentejas o habas, entre otros. Todos estos nutrientes presentes en las comidas mencionadas están autorizados por la EFSA.

A pesar de introducir todas estas comidas para disfrutar de un sistema inmune más fuerte, conviene reducir el estrés, hacer algo de ejercicio físico y descansar las horas de sueño adecuadas. Esto es importante para que tu sistema inmune esté fuerte y pueda combatir cualquier infección.

Comidas que debilitan tu sistema inmune

Al igual que existen comidas que fortalecen tu sistema inmune, también hay algunas que lo pueden debilitar. Es el caso de los alimentos ultraprocesados, como las pizzas congeladas o la bollería industrial. Comerlos en exceso, en lugar de esporádicamente, puede terminar siendo contraproducente a largo plazo, pues no estarás proveyendo a tu cuerpo de los alimentos que contienen minerales y vitaminas beneficiosos como los ya mencionados.

En este punto hay que tener especial cuidado con las comidas que prometen ser saludables, pero en realidad no lo son. Nos estamos refiriendo a esos reclamos publicitarios de 0% azúcar, libre de grasas o con vitaminas (estamos hablando de cereales ultraprocesados infantiles). Para que el sistema inmune esté fuerte y sano es mejor apostar por alimentos frescos donde en los platos haya una predominancia de alimentos que sean de origen vegetal.

¿Esto significa que no te puedes dar un capricho de vez en cuando? Por supuesto que no, de hecho, porque te des un capricho una vez al mes tu sistema inmune no se verá afectado. No obstante, está claro que estos caprichos a veces son semanales, incluso diarios en algunas ocasiones. Esto conviene tenerlo en cuenta, ya que el cuerpo no está recibiendo los nutrientes que le hacen falta.