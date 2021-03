Martínez Vidal asegura que Miguélez "nunca se opuso ni manifestó" a Cs "ninguna duda" sobre la moción de censura

"La señora Miguélez estuvo en una reunión con trece testigos, se mostró conforme con el acuerdo y no solo eso, si no que argumentó además que Ciudadanos no podría rechazar la Presidencia de la Región de Murcia", ha afirmado Martínez Vidal.

Asimismo, la coordinadora autonómica de Cs ha asegurado que la ahora consejera de Empresa, Industria y Portavocía "firmó el acuerdo" junto al resto de diputados regionales del partido liberal y aceptó formar parte del comité negociador con el PSOE "hasta la misma noche del jueves".

Ante esto, Martínez Vidal se ha mostrado convencida de que "la trama de la señora Miguélez con el Partido Popular estaba urdida desde hace meses" y que la moción de censura "no hizo más que precipitar esta situación".

"La tránsfuga Miguélez ha llegado a afirmar en los medios de comunicación que fue coaccionada para firmar la moción de censura. El ex vicesecretario de Cs ha interpuesto una querella contra los tres diputados tránsfugas por la que tendrán que retractarse de sus graves acusaciones", ha agregado.