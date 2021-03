Cvirus.- Prop de 10.000 agents vigilaran carreteres, zones afluència i accessos a la Comunitat en Setmana Santa

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha presidit la reunió de coordinació entre les forces i cossos de seguretat de l'Estat i les tres subdelegacions per a abordar el dispositiu especial de vigilància de Setmana Santa.

L'operació especial va arrancar ahir dijous amb l'objectiu que es complisquen les normes sanitàries enfront de la Covid-19 i evitar la propagació del virus, segons ha explicat la Delegació en un comunicat.

La Policia Nacional realitzarà controls de trànsit als accessos a zones turístiques, tant d'interior com de costa, i a les estacions d'AVE i RENFE, autobusos i els aeroports d'Alacant i Manises. La delegada ha remarcat que les mesures restrictives només pretenen "salvar vides" i ha subratllat: "No podem consentir que la gent insolidària seguisca perjudicant la gran majoria, que està complint les normes".

En concret, des de hui divendres i fins al pròxim 12 d'abril, la Guàrdia Civil desplegarà 497 controls al llarg del territori valencià. A la província d'Alacant s'han previst 209 controls, a la de Castelló 72 i a la de València fins el 216.

El nombre d'efectius de l'Institut Armat de la Comunitat Valenciana que formen part de l'operació especial de Setmana Santa arriba als 3.500 agents. A més, la Guàrdia Civil incrementarà la vigilància en zones rurals del territori valencià per a evitar la celebració de festes il·legals en masies o cases allunyades de nuclis urbans durant els dies festius de Pasqua.

Mentre, la Policia Nacional assumirà la vigilància de les ciutats més poblades de la Comunitat Valenciana. En concret, hauràs més efectius de vigilància en estacions de trens i autobusos, llocs d'oci, en les platges i els centres comercials, així com en zones de gran afluència de públic.

BOTELLOTS EN ENTORNS NATURALS

A més, un dispositiu especial de la Policia Nacional s'encarregarà de vigilar entorns naturals, pròxims a grans ciutats, després de detectar la celebració de botellots en aquests paratges. En total, al voltant de 6.000 efectius de la Policia Nacional formen part del dispositiu especial de Setmana Santa.

"Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, tant la Policia Nacional com la Guàrdia Civil, col·laboraran i es coordinaran amb les policies locals i l'adscrita a la Generalitat Valenciana per a reforçar la vigilància" ha insistit Calero, qui ha agraït el treball dels agents durant l'últim any i ha demanat un últim esforç a la ciutadania perquè "no eixirem d'aquesta pandèmia si no anem tots junts".