Giner exige analizar la calidad del agua de las playas antes de la temporada de baño de Semana Santa

Giner ha mostrado su "preocupación", en un comunicado, porque "desde el 1 de octubre de 2020 se están vertiendo aguas a sólo 25 metros de las playas del sur desde el aliviadero submarino de Vera, igual que pasó en el verano de 2019 y que casualmente coincidió con el cierre de las playas por contaminación".

El edil ha criticado que el Ayuntamiento "lleva seis meses conociendo la rotura y no ha hecho nada, salvo comunicar al EPSAR lo sucedido". "Con estos datos es totalmente imprudente que no se estén realizando controles de calidad del agua de las playas y no se pueden excusar en que es una competencia autonómica", ha afirmado.

Giner ha dicho que, "en el último mes, por lo menos se han aliviado hasta cuatro veces aguas residuales al mar desde la depuradora de Pinedo, unos 39.197 m3, lo equivalente a casi 12 piscinas olímpicas". "Esas aguas van directamente al fondo marino y a las playas de Pinedo y el resto de las del sur, y no sólo se contaminan con aguas fecales, sino que este tipo vertidos también lleva contaminantes como metales pesados y objetos como plásticos o toallitas", ha lamentado.

"A escasos días de que comience la Semana Santa, le recuerdo a Ribó que es temporada extraordinaria de baño y es incomprensible que el ayuntamiento se obstine en no realizar analíticas de aguas hasta junio", ha detallado Giner, quien ha exigido realizar cuanto antes estos controles y extenderlos a las playas del sur.

En este sentido, ha defendidoo que "los valencianos tienen derecho a bañarse con seguridad en Semana Santa y a estar informados de la calidad del agua, por eso les pedimos que extiendan la temporada de baño a todas las playas, que amplíe también el servicio de socorrismo y asistencia al baño y que cumplan su obligación y realicen análisis de la calidad del agua y de la arena desde ya", ha concluido.