El Juzgado se declara incompetente para resolver sobre la vacunación Covid de médicos privados

Así, la titular del órgano judicial, Ana Rosa Araujo, acuerda remitir la causa a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, para que resuelva la petición, según un auto dictado ayer y difundido hoy.

A principios de mes, la entidad colegial interesó al Juzgado medidas cautelarísimas para que la Consejería de Sanidad procediera de forma urgente a inmunizar frente al coronavirus al más del centenar de médicos de la región que ejercen en la sanidad privada en las mismas "condiciones y tiempos" que en la pública.

"Son profesionales que están en contacto constante con pacientes y en riesgo de posibles contagios", advertía el COM, que aseguraba que llevaba semanas negociando con el departamento que dirige Miguel Rodríguez la vacunación de estos sanitarios, que trabajan tanto por cuenta propia como ajena, y en cualquier otra institución asistencial (Justicia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, etc.). Y al no conseguir su propósito, recurrió a la justicia.

Ahora, tras declararse el Juzgado incompetente para resolver y remitir las actuaciones al TSJC, el Colegio de Médicos de Cantabria espera que esta situación se resuelva "lo antes posible" y que los profesionales de la medicina privada puedan ser vacunados contra el Covid, para evitar posibles contagios, según indica en un comunicado.