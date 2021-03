FAPA lamenta que el calendario escolar se acuerde sin contar con los padres

En un comunicado, FAPA ha explicado que la consejera de Educación, Marina Lombó, convocó ayer la Mesa de Familias, a la que asistieron FAPA Cantabria y su homólogo de la concertada, CONCAPA, para tratar el calendario escolar del próximo curso "cuando éste ya estaba apareciendo publicado en los medios de comunicación". "Es decir, sin dar ninguna oportunidad de recoger opiniones o aportaciones de ambas federaciones".

Al respecto, FAPA ha lamentado que siga sin cumplirse el Acuerdo por la Educación de Cantabria (aprobado por todas las organizaciones del Consejo Escolar de Cantabria y todos los partidos del Parlamento de regional) "que dice claramente que deberá de ser acordado por toda la comunidad educativa".

La federación también ha rechazado la "justificación" de la consejera aludiendo a que se ha tenido en cuenta el informe emitido por el Consejo Escolar de Cantabria, pues, según FAPA, "no ha seguido plenamente lo que contenía en lo relativo a las fechas ni tampoco va a establecer la prohibición de deberes escolares en los periodos no lectivos y de exámenes en los días siguientes que contenía dicho informe", lo que no se ha venido cumpliendo, tampoco el curso anterior.

FAPA Cantabria ha reiterado que "respeta y apoya plenamente" el derecho que tiene todos los trabajadores de negociar sus condiciones laborales. "Pero la finalidad del calendario escolar es regular los tiempos lectivos y de descanso del alumnado, por lo que debería de ser fijado teniendo en cuenta las aportaciones de toda la comunidad educativa", ha sostenido.

En este sentido, ha opinado que "es en el desarrollo laboral del mismo donde la Consejería de Educación deberá de negociar exclusivamente con los representantes de los sectores afectados que le competan y debería de saber diferenciar ambos por más o menos similitud que puedan tener".