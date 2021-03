Diputación aprueba por unanimidad iniciar la transferencia a municipios de 14,7 millones del Plan Resistir

Durante la sesión, el diputado de Economía, Eduardo Dolón, ha detallado que una vez aprobado y autorizado el remanente, y tras el pertinente período de exposición pública, se dará salida de forma "inmediata" a estas subvenciones nominativas.

Sobre las críticas que la oposición -PSPV y Compromís- ha realizado en las anteriores sesiones, al respecto del retraso en la transferencia de las mismas frente a otras diputaciones, Dolón ha recordado que la institución provincial, "a diferencia de las de Castellón y Valencia, tiene asumidas competencias impropias por más de 25 millones de euros".

"No se puede hacer esa comparación, porque si nosotros dispusiéramos de ese margen, les puedo asegurar que ese dinero lo tendríamos dispuesto desde el minuto uno, pero no lo podemos hacer hasta que la Generalitat asuma esas competencias que le corresponden, lo que nos obliga a recurrir a los remanentes", ha señalado.

Por otra parte, ha manifestado que la aportación de la Generalitat se ha realizado a través de 'confirming', por lo que el dinero "tampoco ha llegado todavía a la caja de los ayuntamientos que, en algunos casos, se han visto obligados a adelantarlo".

"El año pasado, con el mismo plan, nos dijo que no hacía falta este informe y este año ha tardado más de un mes para decirnos que ahora sí que se necesita. En este caso, claro que llegamos tarde, pero es por culpa de la Generalitat", ha indicado Dolón.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos y diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, ha mostrado su "respaldo" a las ayudas aprobadas para el Plan Resistir, pero ha criticado la "escasa" aportación del Consell en términos comparativos "frente al gran esfuerzo que tendrán que hacer las diputaciones y los ayuntamientos, que pondrán el 22,5% y el 15% del programa, respectivamente".

Según ha detallado Gutiérrez, la Diputación contribuye en el Plan con más del 6% de su presupuesto, casi 15 millones de euros. "La Generalitat debería poner 1.500 millones, si se comprometiese el 6% de su presupuesto; en ese escenario, a Alicante le tocarían 540 millones de euros y lo que en realidad va a llegar a nuestra provincia son 41 millones de euros y además no de las arcas autonómicas, sino de los Fondos Europeos".

Igualmente, el portavoz 'naranja' ha argumentado que "los números demuestran que el Botànic, una vez más, está a mucha distancia del esfuerzo que tendrán que hacer las sufridas administraciones locales, incluidas las diputaciones".

Por parte de la oposición, el grupo del PSPV, a través de su portavoz, Toni Francés, ha destacado que "en estos momentos tan difíciles todas las administraciones debemos estar unidas y trabajar conjuntamente para ayudar y evitar el cierre de empresas y negocios".

No obstante, ha criticado la "tardanza" puesto que la aportación de la Diputación "todavía no haya llegado a los consistorios". "Los diferentes sectores más afectados, no podían esperar a que se celebrara este pleno, para la llegada del dinero; La Diputación de Alicante es la única diputación de las tres que a día de hoy ni no ha ingresado ni un euro en la cuenta de los ayuntamientos", ha denunciado Francés.

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, también ha expresado que "las ayudas podrían haberse formalizado antes".

AYUDAS DESARROLLO ECONÓMICO

Paralelamente, la sesión plenaria extraordinaria también ha dado el visto bueno por unanimidad a la convocatoria de ayudas impulsada por el departamento de Desarrollo Económico y Sectores Productivos dotada con 1,5 millones de euros.

Entre las líneas de subvención figuran la modernización de mercados, el fomento de la agricultura, el sostenimiento del medio rural, la realización de ferias y eventos comerciales, así como la creación y mantenimiento de huertos urbanos, tal y como ha destacado el diputado del área, Sebastián Cañadas.