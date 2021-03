Las reacciones de las parejas de 'La isla de las tentaciones' al final del programa: "Doy la bienvenida a mi nueva vida"

Tras las hogueras finales y el Seis meses después, ya es oficial que La isla de las tentaciones ha acabado. A falta de los dos debates que habrá la semana que viene donde volverán a verse las caras en directo, lo cierto es que su marcha de la isla supone que los participantes pueden volver a mostrar a los cuatro vientos sus relaciones, tanto si están juntos -como en el caso de Lara y Hugo- como si están con sus tentadores -como Marina e Isaac-.

Es por ello que muchos de los participantes se han lanzado a sus redes sociales para despedirse del programa, dedicarle unas palabras y hablar de lo que es su vida a partir de ahora.

Lola y Diego

Es el caso de Lola, una de las que más presencia ha tenido en el programa por sus vaivenes con su novio Diego y sus relaciones con los tentadores Simone y Carlos. Ahora, la futura concursante de Supervivientes 2021 ha contado que esta experiencia le "cambió la vida por completo".

"Sé que muchos de vosotros, la mayoría, no ha entendido qué me ha pasado en esa isla. La verdad es que me ha costado mucho entenderlo a mí, y pronto podré explicarme y espero que lo entendáis", ha escrito en su Instagram. "He vivido muchas cosas allí, buenas, malas, regulares... una noria de caos en movimiento continuo. Pero siempre intento llevarme lo bueno de las cosas".

"Se acaba una etapa de mi vida, complicada, pero empieza otra nueva con muchas más aventuras y muchas más personas que ocupan un gran trozo de mi corazón", ha explicado Lola. "Y todo pasa por algo, y esto no va a ser menos, ¡así que doy la bienvenida a mi nueva vida con los brazos abiertos y mucha ilusión!".

'Stories' de Diego, de 'La isla de las tentaciones'. JAMES_LOVER / INSTAGRAM

Su pareja, Diego, ha aprovechado el fin del reality y que ya se conoce su estado sentimental actual para lanzar en stories una pregunta: "¿Cuánto tiempo me quedo soltero?". Junto a la pregunta, ha puesto una sugerente foto en calzoncillos.

Después ha subido un vídeo junto a Jesús y Manuel, y otro en el que aparecía boxeando en honor a su vídeo viral de "Vikingos, la puta mejor serie". Por último, también ha anunciado que va a estrenar Me va bien, su nuevo tema en el que aparecen Jesús y Manuel aparecerán en el videoclip que se estrena el próximo 30 de marzo.

Jesús y Marina

Jesús también ha querido despedirse de La isla de las tentaciones publicando una foto frente a la villa para despedirse de la que fue su casa: "Entré en esa casa siendo un chaval con ganas de demostrar y que le demostrasen, recuerdo cada momento y cada instante de aquella aventura, incluso mi primera hoguera donde ya me llevé mi primera hostia de realidad".

"Traté de mantenerme firme a veces, excediéndome en otras y cogiendo la ruta que no era la adecuada. Como ser humano debéis comprenderme, la intensidad de los hechos es abrumadora", ha explicado. "El último día en la isla tuve una de las reflexiones más profundas, verdaderas y puras de mi vida con mi compañero Diego, fue justo ahí cuando me di cuenta de que todo aquello tenía sentido y que la vida depara oportunidades".

"Nunca deseé el mal, ni hablé mal de la persona con la que me aventuré en esa odisea", ha matizado Jesús. "Los valores no se negocian, no se compran, ni se venden, lo adoptas con el paso del tiempo y tu persona [...] Gracias villa playa porque me quitaste mucho, pero me diste una lección para toda mi vida".

Marina, de 'La isla de las tentaciones'. INSTAGRAM

Tras compartir algunas reacciones de fans, Marina se dirigió a sus seguidores con un breve vídeo: "Gracias, mil millones de gracias por tantos piropos, por tantos comentarios bonitos, malos también. Sin vosotros esto no habría sido lo mismo, y os quiero mandar muchísimos besitos".

Raúl y Claudia

"Ayer fue una noche intensa e increíble. Muchas gracias por todo, es imposible contestar a todos", ha sido lo que este viernes ha dicho Raúl en su Instagram, ha descrito el reality como "una aventura de locos" y ha dado las gracias a todos por el apoyo que le han dado.

Su expareja Claudia se ha explayado algo más y, tras dar las gracias por "esta experiencia única", ha dicho que ha sido "complicada y maravillosa" a la vez. "Se me ponen los vellos de punta solo de pensar en este momento y en todo lo que hemos vivido", ha escrito en un post.

Lara y Hugo

La pareja gallega, que fue la única que terminó juntos, han centrado sus publicaciones en dedicatorias de amor el uno al otro y en añadir más romanticismo a la pedida de mano que le hizo él a ella al final del último programa.

Pero ambos si han querido dar las gracias por todo el apoyo y repercusión, tanto de espectadores como de los medios de comunicación. "Gracias de corazón por todos los mensajes de apoyo, por las felicitaciones. No puedo responder a todos porque es inviable, pero os quiero con locura y ole vuestro pelo".

Los dos perros de Lara y Hugo, de 'La isla de las tentaciones' LARATRONTI / INSTAGRAM

De hecho, Lara ahora se ha sentido libre para dar una noticia: han ampliado la familia con otra perrita llamada Roma (que al revés se lee amor). "Por fin, no tengo que ocultar más a mi otra niña", ha escrito junto a una foto de sus dos canes. "Nació cuando estábamos en la isla y no podía llevar otro nombre".

Lucía y Manuel

Por su parte, Manuel y Lucía, quienes salieron prácticamente 'a palos', como se suele decir, se han limitado a compartir en sus redes las reacciones de los fans al último programa.