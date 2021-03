Cvirus.- Hostelers valencians demanen més rastrejadors i mediadors socials en zones de bars i restaurants

Al seu juí, ha arribat el moment de seguir controlant els brots socials i evitar el contagi comunitari per a mantindre les bones dades d'incidència acumulada a la Comunitat, que es manté a l'entorn dels 30 casos per cada 100.000 habitants durant els últims 14 dies, "les millors dades de tota Europa".

"No podem donar passos arrere ni ser l'hoteleria qui pague els plats trencats constantment, amb contínues i severes restriccions, mentre no arriben els recursos necessaris i útils sanitaris per a lluitar contra la crisi sanitària, com va passar durant la desescalada del mes de maig de 2020", adverteix la patronal en un comunicat.

Mentre avança la vacunació, aquests hostelers demanen la presència de mediadors a peu de carrer per a conscienciar a la gent sobre l'ús permanent, obligatori i "escrupolós" de la mascareta en tot tipus d'espais. "Els missatges de conscienciació són claus en aquests moments, però aquest treball o responsabilitat no pot recaure solament en els hostelers durant la seua jornada laboral", adverteixen, ja que en moltes ocasions els toca fer de "'policies'".

Una altra de les seues peticions és la intervenció de mediadors socials en les principals zones d'oci, passejos marítims i enclavaments comercials dels centres de les ciutats. Per a açò, veu convenient la contractació i creació de mil llocs de treball dirigits a la tasca de conscienciació en totes les ciutats de la Comunitat.

De moment, "fins que les diferents conselleries i regidories competents moguen fitxa", les pimes hosteleres i de l'oci integrades en la CEOH engeguen en les tres províncies la campanya '#DíseloConLaMirada' per a recordar l'ús de la mascareta en els seus locals en tot moment excepte quan s'estiga consumint.

Aquesta iniciativa iniciada a València es difondrà en les xarxes socials de la coordinadora i les seues associacions, així com en les portes i mobiliari dels seus establiments. Pretén apel·lar a la gestió professional i compromís social, tant dels propis hostelers com del públic, a l'hora de respectar i complir amb les restriccions i recomanacions els locals d'oci i restauració.

CEOH garanteix que seguirà promovent el compromís per les bones pràctiques, però reclama major implicació i un reforç de les administracions en matèria de conscienciació per a previndre i evitar "més sacrificis a un sector que està pagant un elevat cost amb la pandèmia".

Al costat de la campanya realitzarà un estudi intensiu sobre l'ús de la mascareta que permeta obtindre informació de primera mà sobre les pautes i recomanacions higièniques i sanitàries que es duen a terme en establiments, la resposta del públic a les normes i si són efectives i suficients.