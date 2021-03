Paula Echevarría enseña cómo ha quedado la habitación de Miguel Jr.: "Una combinación muy chula y nada ñoña"

Paula Echevarría y Miguel Torres esperan con muchas ganas e ilusión la llegada de Miguel Jr., su primer hijo en común. Por ello, la actriz, para hacer más amena la espera, tanto a ella como a sus seguidores, ha querido mostrar cómo ha quedado la habitación del pequeño.

"Aquí está la habitación de mi pequeño... lista para recibirle... 💙. ¡El resultado me encanta! Los muebles, los textiles, la decoración... ¡Todo! Los tonos (por si en el vídeo no lo apreciáis bien) son verde agua, azul claro, mostaza claro... una combinación muy chula y nada ñoña", ha escrito la actriz.

Echevarría ha detallado, además, lo que le ha llevado a escoger esta gama de colores para la decoración de la habitación de Miguel Jr., dejando de lado el típico azul: "Otra cosa que quiero destacar es el papel, ¡es precioso! Y elegimos este por tres razones, una por los tonos, que me encantan, dos porque no es demasiado infantil y otra porque, a pesar de tener tanto dibujo, ninguno sobresale por encima de otro y creo que eso hará que no nos cansemos de verlo... Espero que os guste", termina diciendo con orgullo.

Junto al mensaje, Paula ha compartido un vídeo donde muestra cada detalle de la estancia que, muy pronto, pasará a ser el lugar de juegos del pequeño al que la familia espera con tanto entusiasmo.