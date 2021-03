Ford Almussafes obri el període de consultes sobre l'ERO per a 630 treballadors

L'inici de les negociacions sobre els acomiadaments es produeix solament un dia després que la multinacional anunciara que adjudica a la planta valenciana la fabricació del motor híbrid Duratec de 2.5 litres per al mercat europeu a partir de 2022, així com una inversió de 5,2 milions d'euros per a augmentar la capacitat d'assemblatge de bateries. Com a contrapartida, la companyia deixarà de fabricar el Mondeo.

Tot i la nova càrrega de treball en motors i en bateries, la companyia segueix endavant amb els acomiadaments plantejats en les plantes de fabricació de vehicles. "Ahir va ser la cara i hui la creu", ha comentat a Europa Press el president del Comité d'empresa i portaveu d'UGT, Carlos Faubel.

La companyia vol executar els acomiadaments en el pròxim trimestre, abans de l'estiu, amb l'argument que després de les vacances de Pasqua, ja serà necessari reduir la producció de forma "estructural" en uns 280 vehicles diaris -passant de 1.640 a 1.360 cotxes dia- i justifica la decisió en una caiguda de la demanda europea i sobretot de la venda de models S-Max i el Galaxy, o el Mondeo (que deixarà de fabricar-se a més l'any que ve).

No obstant açò, el president del Comité d'empresa ha volgut deixar clar que des dels sindicats "no hi ha pressa" per encarar les negociacions, ja que es tracta d'una situació "delicada" i cal estudiar "totes les alternatives possibles" per tal d'evitar eixides traumàtiques. A més, ha exigit que "no es reduïsquen les condicions de l'ERO anterior", que l'any passat va afectar més de 300 treballadors.

Ara "toca arromangar-se per a solucionar la situació". Faubel espera que l'empresa faça ofertes "atractives" quant a baixes incentivades i prejubilacions per a evitar eixides traumàtiques.

No obstant açò, la direcció ja ha advertit que "queda poca gent de 57 i 58 anys", atés que la majoria es va prejubilar en l'ERO anterior, per la qual cosa augura negociacions complicades, "els nombres no ixen", ha dit.

En aquest sentit, el portaveu de STM en Ford Almussafes, Paco González, ha lamentat que l'empresa arranque les negociacions posant "pals en les rodes". Així, ha lamentat que veja "difícil" les prejubilaciones perquè molta gent gran ja va eixir en l'ERO de l'any passat i que els haja traslladat que "no va a poder arribar al complement salarial" d'aleshores (del 85% fins als 65 anys)", encara que sí arribaria en indemnitzacions econòmiques per a baixes incentivades.

El líder sindical ha insistit en la necessitat que "no hi haja ni un sol acomiadament traumàtic" i "si han de baixar l'edat de prejubilació que la baixen". A més, ha exigit que es rebaixe el nombre de persones afectades davant l'anunci de l'increment en la planta de bateries i atés que hi ha línies que es poden reforçar.

En la mateixa línia, el portaveu de CCOO en Ford Almussafes, José Arocas, ha sol·licitat que si no hi ha bastants empleats majors de 58 anys, es puga "estendre l'ERO a tota la factoria" i no únicament a les plantes de fabricació de vehicles, de manera que que si hi ha els qui reuneixen els requisits i ho desitgen es puguen acollir les prejubilaciones.

Així mateix, Arocas ha reclamat que amb l'augment del 50% en fabricació de bateries i amb assignació del nou motor Duratec es reduïsquen els acomiadaments. En tot cas, ha volgut deixar clar que aconseguir un acord passa perquè "les condicions han de ser les mateixes que en l'ERO anterior", sense rebaixes.

Des de CGT han defès que "qualsevol eixida que es produïsca ha de ser amb voluntaris" i han insistit a saber si en la documentació justificativa de l'ERO es contemplava l'augment de la producció en la Planta de Bateries i l'adjudicació del nou motor, ja que això pot reduir el nombre d'afectats.