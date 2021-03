Valiño (PSOE) espera que el Ayuntamiento mantenga los chiringuitos de San Mateo

En unas declaraciones a los medios momentos después de participar en el minuto de silencio convocado cada viernes en recuerdo a las víctimas de la violencia machista, Valiño ha señalado que "las fiestas son de todos los ovetenses" y que, por tanto, la actividad "no se puede ceñir exclusivamente al ámbito hostelero, y "particularmente" a una organización hostelera.

El modelo de los chiringuitos, ha explicado, "está arraigado en Oviedo", y es "positivo" que participe "todo el municipio" en la celebración. "Los chiringuitos están muy integrados y asentados", ha insistido Valiño, quien ha apelado directamente a la concejala responsable, Covadonga Díaz, a que los mantenga junto a la adjudicación de nuevos chiringuitos y las casetas de hostelería en el Paseo del Bombé.

Precisamente la concejala de Festejos afirmó este viernes que la de Otea "es una propuesta como otra cualquiera" y no ha entrado a valorarla, ya que hasta que no se sepa qué va a ocurrir con el estado de alarma en mayo, el Ayuntamiento no comenzará a organizar las fiestas.