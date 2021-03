PSOE celebra la reducción obligatoria del trasvase en nivel 2: "Hoy la indignación cambia de bando"

En rueda de prensa el dirigente socialista ha asegurado que "hoy es el primer día de los muchos que vendrán en Castilla-La Mancha de celebrar por fin justicia con el agua y con el Tajo". "Es un primer paso pero no será ni el único ni el último", ha advertido.

Con esta decisión, ha explicado, el Gobierno socialista va a evitar el 30 por ciento del agua trasvasada que se producía prácticamente todos los años "en una decisión que implica un giro definitivo e irreversible sobre la política del agua".

"Hasta ahora cada vez se trasvasaba más agua, y a partir de ahora cada vez se va a trasvasar menos, hasta conseguir lo que desde Castilla-La Mancha siempre hemos deseado: que el trasvase sea única y exclusivamente para situaciones de emergencias", ha indicado.

El también diputado nacional ha avisado de que se ha iniciado "un viaje de no retorno para conseguir por fin justicia con el Tajo". La de hoy -ha insistido Sergio Gutiérrez, "es una decisión que hace historia con Castilla-La Mancha y supone un punto de inflexión".

No obstante, ha dicho que ésta no será la única decisión que se va a producir en los próximos años en relación al Tajo, ya que los socialistas castellanomanchegos esperan la derogación inmediata del "Memorando de la vergüenza" firmado entre María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy que, según ha afirmado, "suponía una capacidad inmensa para poder decidir trasvasar hasta en los peores momentos de sequía".

Asimismo, Gutiérrez se ha mostrado convencido de que se va a poder conseguir "en el corto plazo" la derogación de este Memorando y también apuesta por que "en el cortísimo plazo" se puede hacer efectivo lo que son las propuestas de planes de cuenca que multiplica el agua que tiene que pasar por Aranjuez, Toledo y Talavera y que aumenta "sin ninguna" duda la depuración en cantidad y calidad.

Igualmente, el 'número dos' del PSOE castellanomanchego confía en que los planes de depuración se puedan acelerar con los fondos europeos que están en marcha.

AYUDAS EMPRESAS

De otro lado, se ha referido a las ayudas directas -"un plan de rescate a la alemana para España"- aprobadas este jueves en el Congreso de los Diputados para numerosos sectores perjudicados por la pandemia. Unas ayudas para "miles" de autónomas que, según ha lamentado Sergio Gutiérrez, salió adelante sin el apoyo del PP.

Ha afirmado que el hecho de que estas ayudas se haya decidido tramitarlas como proyecto de ley es una buena noticia porque "implica la voluntad del Gobierno con los grupos parlamentarios de mejorar el texto" para que estas ayudas lleguen a más empresas y más sectores.

Dicho esto, ha apuntado que no puede ser que el PP hoy se esté oponiendo "como un negacionista más" a todas las medidas que protegen la salud, y al mismo tiempo no apoye todas las ayudas que se ponen encima de la mesa para aliviar las consecuencias de estas mismas medidas. "No se puede ser tan desleal y tan irresponsable".

PROCESO DE VACUNACIÓN

Por último, ha hablado del proceso de vacunación contra el coronavirus y ha criticado a quienes hacen "política de la mala" con las vacunas. Ha advertido de que este proceso no depende la voluntad de los gobiernos, sino que depende del cumplimiento de las entregas de las farmacéuticas. "Es un proceso complejo", ha avisado.

Ha lamentado que el PP haya hecho "política de la mala" y haya utilizado la pandemia durante este último año, al tiempo que ha manifestado que Castilla-La Mancha está acelerando todo lo posible la vacunación y ha pedido al PP que, por una vez, echen una mano para colaborar para vencer al virus.