Xavier Sardà sobre Rocío Carrasco: "Yo no tengo ninguna duda de que Antonio David la trató fatal y la maltrató"

Durante toda esta semana el estreno, el domingo pasado, del primer capítulo de la docuserie Rocío Carrasco. Contar la verdad para seguir viva ha estado dando de qué hablar y son varios los rostros públicos que se han posicionado, la mayoría a favor de la hija de Rocío Jurado.

La impresión causada por el testimonio de Rocío Carrasco, que llevaba años alejada de las cámaras y platós de televisión, ha sido tan fuerte que le ha costado el puesto de trabajo al protagonista indirecto del documental, Antonio David Flores.

Personalidades como Jorge Javier Vázquez han reconocido que lamentan no haber apoyado lo suficiente a la hija de la cantante. Esta vez, ha sido Xavier Sardà quien ha dado su opinión sobre el asunto y se ha posicionado a favor de Rocío.

📹 Rocío Carrasco se abre en canal y pone fin a más de dos décadas de silencio para destapar todas las mentiras que se han contado sobre ella. Así comienza 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' #RocíoVerdad1 https://t.co/1JWd5bRmwv — Telecinco (@telecincoes) March 22, 2021

El que fuera presentador de Crónicas Marcianas, espacio en el que precisamente trabajó con Antonio David Flores, ha declarado en el programa de radio RAC1: "Yo no tengo ninguna duda de que Antonio David trató fatal y maltrató psicológicamente, y no sé si físicamente, a Rocío Carrasco".

Además de mostrar su apoyo públicamente, añadió también que tiene dudas acerca de cómo actuó la justicia en ese momento, cuando Carrasco denunció a Flores por maltrato. "Es un poco espantoso lo que voy a decir; que no se haya podido acreditar, no quiere decir que no se hayan producido", sentenciaba el catalán.

Sardà tampoco se ha mordido la lengua a la hora de hablar de su relación profesional con Antonio David Flores. "Tuvimos un trato muy bueno, estaba en una mesa con varias personas", sentencia el presentador y, refiriéndose Antonio David y Rocío añadía que "les hacía gracia venir, era una pareja joven en la que la madre no soportaba al yerno. Rocío Jurado no lo pudo soportar".

En medio de toda la polémica que ha suscitado el estreno de esta primera entrega, el próximo domingo se emitirá la segunda que, según se ha podido saber por el tráiler sacado por Mediaset, tocará el tema de la boda de ambos y el nacimiento de sus dos hijos.