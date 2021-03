Come sano y delicioso con la vaporera más vendida (y rebajada en un 41%) de Amazon

La primavera ha llegado con cielos despejados y agradables temperaturas en gran parte del país este 2021. No es de extrañar que recibir estos nuevos rayos de sol, nos anime y motive el camino hacia una de las mejores épocas del año: el verano y las vacaciones. Es por esto que, a estas alturas, la alimentación se vuelve todavía más importante para quienes preparan con anticipación la Operación Bikini. Y no solo eso, también para quienes han decidido que llegó el momento de cambiar el estilo de vida por uno más sano (pero no por eso, menos delicioso).

Entre las tendencias gastronómicas que se han consolidado en el último tiempo, la cocina al vapor es una de las favoritas de quienes apuestan por la preservación de texturas, sabores, colores y aromas en los alimentos. Y es que entre sus múltiples beneficios, este tipo de cocción es sinónimo de saludable. Según los expertos, el organismo es capaz de sentir y asimilar rápidamente los cambios y traducirlos en resultados de bienestar. ¿Lo mejor? Es que no quiere demasiado tiempo en la cocina, tiene menos calorías, facilita la digestión y permite liberar el organismo de toxinas.

Con el objetivo de ayudarte, en 20decompras hemos dado con el verdadero must de las vaporeras. Se trata del modelo Russell Hobbs Cook@Home que cocina arroz, verduras y pescado al vapor manteniendo el máximo de nutrientes y vitaminas. Incluye tres recipientes apilables con una capacidad total de nueve litros, cubeta de un litro para arroz y rejilla para huevos en los recipientes. Además, dispone de dos entradas de agua laterales, temporizador de 60 minutos con desconexión automática, señal de aviso de finalización del ciclo de cocción y bandeja para recoger el agua sobrante. Es la número uno en la categoría de mas vendidos de vaporeras eléctricas y puede ser tuya por solo 36,99 euros ¡Está rebajada en un 41%!

Base de acero inoxidable cepillado, la vaporera de Russell Hobbs Cook@Home. Pixabay

Un ingenioso y saludable mecanismo

Tres recipientes apilables con una capacidad total de 9 litros Un método para una cocina saludable y práctica que conserva el máximo de nutrientes y vitaminas Cuenco de un litro para preparar arroz Entradas de agua laterales para añadir agua mientras se cocina Base de acero inoxidable cepillado Temporizador de 60 minutos con desconexión automática Bandeja para recoger el agua sobrante Recipientes apilables para un almacenamiento compacto

