El PP exige que se haga público el plan de vacunación contra el Covid

El diputado regional y portavoz de Sanidad del Grupo Popular, César Pascual, considera que se está generando un "alto nivel de incertidumbre" entre la población, porque al "desconocimiento" sobre el número y frecuencia de dosis que van a llegar a Cantabria, se añade la falta de un plan operativo "público y transparente".

"No sabemos cuántas dosis van a llegar a Cantabria, ni cuándo nos van a llegar, ni tampoco con qué frecuencia van a llegar. Pero lo peor no es eso, lo peor es la certidumbre de que no tenemos plan operativo a pesar que lo hayan anunciado", ha dicho en nota de prensa.

Pascual ha señalado que aunque el consejero de Sanidad anunció en el Parlamento que disponía de un plan operativo que contemplaba escenarios, centros de vacunación, etcétera -semanas después de rechazar la propuesta del PP para poner marcha un plan de vacunación urgente con garantías de suministro y recursos-, "ese plan no se ha hecho público".

Por ello, reclama transparencia en la información sobre la vacunación porque "en una situación de pandemia no se puede informar a los ciudadanos a golpe de anuncio", ha aseverado.

Según el diputado popular, su grupo esperaba que, dada su importancia, los cántabros dispondrían desde hace un tiempo del plan operativo diseñado, dirigido y coordinado por la Consejería de Sanidad, porque a los ciudadanos "no les pueden quedar dudas de que se están siguiendo escrupulosamente los criterios de vacunación establecidos en la estrategia nacional, y recogidos en el supuesto plan de vacunación de Cantabria".

Pero "a la vista de que no es así", añade, el PP vuelve a pedir "transparencia" respecto plan de vacunación, que se haga público, que sea "entendible" por los ciudadanos, y que recoja los "verdaderos compromisos" del Gobierno de Cantabria para vacunar a la población, entendiendo que debe ser "flexible" ante los distintos escenarios cambiantes.

Asimismo, considera necesario que también se hagan públicos todos los medios previstos para proceder a la vacunación masiva de la población.

"Como la meta de la inmunidad de grupo para verano se complica cada vez más, exigimos que ahora se atienda nuestra petición de hacer público el plan de vacunación al que hacen referencia el consejero y altos cargos del Gobierno pero que nadie ha visto", ha concluido Pascual.