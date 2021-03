El romance entre Pete Davidson y Phoebe Dynevor ('Los Bridgerton') lo confirma... una niña de 14 años

Hace apenas un par de días saltaba la noticia y, aunque todo era bastante plausible, faltaba algo que lo confirmara: una foto, un beso, una declaración, una fuente. Y más o menos todo ello ha llegado de alguien que nadie esperaba: Tilly Wagg, una niña de 14 años.

Wagg no tiene ninguna relación personal ni con Pete Davidson ni con Phoebe Dynevor, pero sus palabras son el faro en el que los fans de ambos intérpretes están siguiendo para dar fe de que lo que leyeron no eran solo rumores, sino un amor incipiente en toda regla.

La pequeña es una fan confesa de la serie Los Bridgerton, uno de los últimos grandes éxitos de Netflix, con el que Dynevor ha dado el salto a la fama al encarnar a la protagonista de la ficción, Daphne. Y hay algo que sí une a la joven con su ídolo: es inglesa y vive muy cerca de Altrincham, una pequeña ciudad en el Gran Mánchester inglés, en el noroeste de Gran Bretaña, donde reside la actriz de 25 años.

La adolescente de 14 años ha pasado casi toda la cuarentena en una pequeña localidad muy cercana, Caverswall, en Staffordshire, tan pintoresca como poco habitada.De ahí que se sorprendiese al ver al humorista del Saturday Night Live paseando por allí, sin que se le conociese vínculo alguno con la población.

Fue entonces cuando lo entendió todo: vio a Davidson y Dynevor muy acaramelados, haciéndose carantoñas en público, abrazados y cogidos de la mano. "Daba la sensación de que tenían una relación y parecían muy felices juntos", ha comentado Wagg al diario Stokes Sentinel.

"Me acerqué a él y le pregunté si era Pete Davidson y me dijo 'no' con acento inglés, pero después me dijo 'solo estoy de broma' con acento americano. Fue bastante divertido", ha explicado la joven, que además hizo que su padre les sacase una fotografía.