Miguélez asegura que se opuso "explícitamente" a una moción que diera el Gobierno de la Región al PSOE

"Yo eso lo dije muy claro en la reunión, delante de todos mis compañeros, delante de los miembros de la ejecutiva regional de Ciudadanos y delante de los representantes de la ejecutiva nacional", según Miguélez, quien ha recordado que ella se opuso a una moción de censura con la que el PSOE "gobernara la Región".

"Yo creo que todos mis compañeros que estaban allí presentes en la reunión saben lo que dije", según ha hecho saber la actual consejera de Empresa, Industria y Portavocía, quien fue expulsada de Ciudadanos tras oponerse a la moción de censura.

En una entrevista concedida al programa Plaza Pública de Onda Regional recogida por Europa Press, ha recordado que todo se remonta a cuando recibió la llamada de un cargo regional de Ciudadanos convocándole a la sede un martes sin darle "mucha más información". De hecho, explica que ella pensaba que iba a una reunión ella sola, pero cuando llegó al lugar señalado apareció un equipo de la ejecutiva nacional del partido y estaban los concejales en el Ayuntamiento de Murcia.

"Fue una reunión muy tensa, os lo puedo asegurar, y fue al día siguiente cuando yo soy consciente por la información que me llega que lo que se habló esa noche del martes no tenía nada que ver con la realidad", asegura Miguélez, quien se ha mostrado "totalmente convencida" de que lo que ha hecho ha sido "cumplir" lo pactado en 2019, es decir, el documento de gobierno para la Región durante cuatro años. "Yo no me he movido de ese documento, hay otras personas que sí se han movido", ha subrayado Miguélez.

También se ha referido a las supuestas presiones del ex vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, para que votaran a favor de la moción. "Cuando estás en una reunión con una situación muy tensa y te dicen que el presidente de la Región iba a convocar elecciones en 48 horas y que nos íbamos a quedar todo el mundo fuera, esa responsabilidad te la están designando directamente", ha asegurado.

Además, recuerda que hubo otras conversaciones que fueron "muy desagradables" porque la tensión "se palpaba". Ha destacado que el tema del Ayuntamiento de Murcia estaba "muy vigente" y el vicealcalde, Mario Gómez, "estaba muy nervioso por todo lo que estaba pasando".

"Yo creo que todos estaban muy nerviosos pero, sobre todo, lo que yo no entendía al día siguiente era que nos habían citado el martes a tomar una decisión importantísima porque estamos hablando de gobernar un millón y medio de personas y esa decisión no estaba tomada por los órganos nacionales del partido", ha aseverado.

En concreto, ha criticado que esa decisión "no venía avalada por ninguna reunión de la ejecutiva ni nada parecido", por lo que se pregunta "cómo se puede tomar una decisión tan trascendental como es gobernar una Región de manera no consensuada ni con órganos nacionales ni nacionales". Y es que recuerda que la ejecutiva regional tampoco se había reunido para tomar esa decisión.

En cuanto al responsable de esa decisión, Miguélez recuerda que el representante de la ejecutiva nacional le dijo que "era o mejor" y que él acudía en representación del partido.

Además, al día siguiente se enteró de que seis consejerías recaerían en los socialistas y tres en Ciudadanos, por lo que "quien iba a gobernar realmente la Región era el PSOE". Y es que, añade, "tú puedes ostentar una presidencia pero, a la hora de debatir políticas útiles que se pongan en vigor, son seis votos".

"MUY PENDIENTE DE LA PANDEMIA"

Miguélez ha dicho estar "muy atenta" a lo que está sucediendo, sobre todo en lo que respecta a la pandemia. "Los expertos están anunciando esa cuarta ola; en las reuniones del Comité del Covid estamos viendo que está subiendo la tasa de incidencia en los municipios más grandes de la Región: Murcia, Cartagena y Lorca".

Así, ha reconocido que está "muy preocupada" para intentar implantar "todas las medidas posibles" para intentar "mitigar" el impacto de esa cuarta ola, en caso de que llegue. Aunque ha admitido que han sido días "muy intensos y difíciles", cree que "debe de primar la responsabilidad".

Ha recordado que ella inició sus primeros pasos en política como afiliada en 2015 y, en 2016, asumió responsabilidades orgánicas como delegada territorial y, a continuación, en las elecciones de 2019 empezó dos años de responsabilidades institucionales. "Cualquier persona que siga mi trayectoria podrá comprobar que en ningún momento me he movido de mis ideales, de mis valores y de mis convicciones en la política", ha asegurado.

Ahora, explica que ahora empieza una nueva etapa como consejera y su prioridad será "por supuesto" la estabilidad de la Región y "trabajar por y para los ciudadanos de la Región". Así, ha afirmado que su día a día consiste en "trabajar" y cree que lo único que ha hecho ha sido "dar un paso en la política" pero sus prioridades "son las mismas: mejorar la vida de los ciudadanos de la Región, porque esas son las responsabilidades de un cargo institucional".