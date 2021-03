La profesora de UPCT Natalia Carbajosa, premio de investigación de estudios americanos por el libro 'Female Beatness'

El libro 'Female Beatness: Mujeres, género y poesía en la generación Beat', escrito por Isabel Castelao-Gómez (UNED) y Natalia Carbajosa (UPCT) y publicado en 2019 por la Biblioteca Javier Coy de Estudios Americanos de la Universidad de Valencia, es la primera monografía en español sobre este grupo de poetas que, en los años 50 del siglo pasado, irrumpieron en la escena bohemia y artística en los Estados Unidos, pero que quedaron bastante relegadas respecto a sus compañeros dentro de la llamada Generación Beat.

El libro realiza una contextualización exhaustiva del momento histórico y artístico para después detenerse en la vida y obra de cuatro autoras concretas: Diane di Prima, Elise Cowen, Ruth Weis y Denise Levertov.

El premio se falló este jueves en el 15th International Conference of the Spanish Association for American Studies SAAS, celebrado en la Universidad de Deusto. La Spanish Association of American Studies concede este premio honorífico bianual al mejor trabajo de investigación, en nuestro ámbito, publicado en los últimos dos años en España.

La profesora de la UPCT ha obtenido diversos reconocimientos. Entre otros, por la traducción de la edición bilingüe de la poeta estadounidense Lorine Niedecker (1903-1970) 'Y el lugar era agua'(León: Eolas Ediciones 2018). Destaca también el galardón por su libro infantil 'Las aventuras de Perico Pico', fue galardonado en 2017 en los Premios del Libro Latino 'Latino Book Awards'en Estados Unidos.