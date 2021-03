La UJA da luz verde a su Plan Director de Transformación Digital 2021-2023

La vicerrectora de Universidad Digital, María Teresa Martín, ha destacado el proceso "de disrupción que supone la transformación digital, entendida ésta como la integración de la tecnología en todas las áreas de una organización, para cambiar la forma de trabajar".

Sin embargo, ha admitido que, aunque la tecnología es fundamental y será la palanca que proporcionará ese cambio necesario, "el concepto de transformación digital está más ligado a otros elementos clave, como son la estrategia, las personas y el cambio cultural".

Este plan representa la estrategia que la UJA ha definido para abordar con éxito el desafío inexcusable de liderar la transformación digital de la universidad en los próximos años. "Está claro que nos encontramos inmersos en una nueva revolución industrial, en la que las empresas y organizaciones que no se transformen digital quedarán relegadas o serán irrelevantes en pocos años", ha comentado.

Por ello, ha considerado que la universidad no debe ser ajena a esta revolución y, como institución pública, no solo tiene que afrontar este reto, "sino que debe liderarlo convirtiéndose en motor de cambio y de prosperidad de la sociedad". Al hilo, ha apuntado que desde la UJA "se tiene el convencimiento de que esta transformación digital se debe afrontar, no como una amenaza, sino más bien como un desafío y una oportunidad para ganar en competitividad".

El Plan Director de Transformación Digital que se desplegará en los próximos años, se encuentra alineado con el tercer Plan Estratégico de la Universidad de Jaén, "no solo porque imbrica directamente con uno de sus objetivos estratégicos, el OE5: Impulsar la Transformación Digital de la universidad, sino porque es transversal a todo el Peuja3-25", ha indicado.

OBJETIVOS

El plan se estructura en cinco objetivos específicos fundamentales, para el avance hacia la transformación digital que necesita la UJA, y que tienen que ver con la experiencia de usuario; el cambio de modelo organizativo; la Smart UJA; la analítica de datos, y la relación con la sociedad. Cada uno de estos 5 objetivos incluye una serie de líneas de actuación básicas, que definen la estrategia a seguir, a la hora de definir los distintos planes operativos que se ejecutarán a corto y medio plazo.

En lo que se refiere al objetivo 1 'Centrar el foco en la experiencia del usuario', éste pone el foco en la personalización centrándose en la mejora de la experiencia de usuario, con tres líneas de actuación clave: facilitar el acceso 24/7 desde cualquier lugar y mediante cualquier dispositivo; proporcionar la capacitación y certificación de competencias digitales, y conseguir la fidelización o captación y mantenimiento de una relación estrecha y estable con nuestros grupos de interés (stakeholders).

"En este eje se ha de avanzar en la deslocalización de los servicios para su utilización en dispositivos móviles, utilizar mecanismos únicos y seguros de identificación, desarrollo de sistemas virtuales de atención personalizada, etcétera", ha subrayado la vicerrectora.

El objetivo 2 'Transformar el modelo organizativo de la universidad', buca la mejora de los procesos y servicios universitarios, mediante el cambio de modelo organizativo y cultural impulsado por la tecnología. Todo esto, con la vista puesta en la simplificación y automatización de procesos y trámites administrativos digitalizados; el avance hacia una universidad sin papel y el fomento del autoservicio en la gestión, esto es, la tramitación de servicios sin intermediarios fomentando la inmediatez y la atención 24/7. Además, se debe favorecer la adaptación a las nuevas tecnologías educativas (EdTech).

CAMPUS INTELIGENTES Y SOSTENIBLES

En cuanto al objetivo 3 'Impulsar la Smart UJA para conseguir campus inteligentes y sostenibles', Martín ha apuntado que la transformación digital "es una necesidad inexcusable para dar cobertura con garantías a las principales misiones y funciones de la universidad", y este objetivo pone el foco en el avance hacia una universidad inteligente y sostenible, impulsando una verdadera Smart UJA.

Así, debe incorporar elementos de inmótica, "que permitan la mejora en la gestión de recursos mediante redes de sensores y el desarrollo de elementos de gestión, que favorezcan una movilidad sostenible, junto con otros elementos de control y gestión de recursos energéticos, que den lugar al avance hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030".

El objetivo 4 'Avanzar en la toma de decisiones informadas basada en la analítica de datos', hace referencia a gobierno del dato, "un tema de vital importancia que, para conseguirse, necesita de un sistema de gestión de la información en el que los datos reflejen la realidad, sean fiables, transparentes y se aprovechen para la toma de decisiones informadas".

La integración de todos los servicios y unidades en el Sistema de Información Institucional de la UJA (Siiuja) es un objetivo prioritario, ya que está en la base de la generación de cuadros de indicadores fiables, que faciliten el seguimiento de cada plan operativo y de cada plan director, y que alimenten el cuadro de mando institucional que permita el seguimiento continuo del plan estratégico.

Por último, el objetivo 5 'Aplicar las tecnologías digitales para facilitar la relación con nuestro entorno' se consigue a través de la tecnología, impulsando alianzas con otras instituciones y universidades, que permitan aumentar la visibilidad de la actividad de la UJA en la sociedad y el fomento de las actividades culturales y deportivas.