Este miércoles, se conoció la noticia de que la mujer de Josep María Mainat, Angela Dobrowolski, había recibido una paliza en prisión. La presidaria tuvo que ser atendida de urgencia con cinco puntos de sutura en la cabeza y ahora se encuentra recuperándose en la enfermería. Tras sufrir este desagradable episodio, la víctima se ha puesto en contacto con sus abogados que han anunciado que pretenden denunciar lo ocurrido.

El programa de Ana Rosa ha tenido acceso a la conversación de Angela con sus abogados, en la que, aterrada, describe su situación en prisión: "Estoy muerta aquí dentro. Tengo mucho miedo. Mi vida se acaba en esta cárcel". Ahora, la víctima está acompañada por una presa de confianza que está con ella las 24 horas, ya que cuando se supone que tiene lugar la agresión se encontraba sola y sin compañera de celda.

Tras la denuncia de sus abogados al centro penitenciario se va ha investigar lo ocurrido y no se descarta un traslado de prisión para la mujer del productor de televisión. La agresión se sitúa en la zona de los baños, donde no hay cámaras de seguridad. Además, hasta ahora, se había apuntado como la principal agresora a una presa miembro del clan de los Jodorovich, quienes han negado esta relación.

El clan de los Jodorovich se ha puesto en contacto con la redacción de AR para desmentir que ellos estén tras las extorsiones y han asegurado que "no hay nadie nuestro allí". Aún quedan por resolver muchas incógnitas sobre este asunto, pero por lo pronto parece que la mujer de Mainat no podrá salir de la cárcel.

Otro revés por parte de la justicia

La audiencia provincial de Barcelona no archivará la causa por intento de homicidio sobre su marido, rechazando, así, el recurso de los abogados de la acusada. La justicia considera que aún queda por determinar si ella tenía intención de acabar con la vida de su entonces pareja. No obstante, Angela Dobrowolski no entró en la cárcel por este caso sino por incumplir la orden de alejamiento que tenía sobre Mainat.

Respecto a su ingreso en prisión se han pronunciado, este viernes, Ana Rosa y sus colaboradores que han apuntado que por "un quebrantamiento de una orden de alejamiento la gente no pasa muchísimo tiempo en prisión, a no ser que se reiteren o tengan sentencias condenatorias, que no es el caso". Quintana ha opinado que la justicia está siendo "demasiado rigurosa con esta mujer".

"Si esta mujer tenía algún problema psicológico o de consumo, ¿no podrían sustituirle la prisión por algún tipo de tratamiento?", ha comentado Ana Rosa desde su casa. "El tratamiento lo puede hacer dentro de prisión", ha defendido un colaborador. "Bueno, ya hemos visto el tratamiento dentro de prisión cómo está siendo", ha replicado la comunicadora. La presentadora ha terminando denunciando que conoce a "multitud de hombres que se saltan la orden de alejamiento" y siguen en la calle.