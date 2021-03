Vara pide a los extremeños acudir a los cribados voluntarios: "esto está en nuestras manos"

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un congreso de UGT en Mérida, ha lanzado un triple mensaje a los extremeños de cara a las fechas de Semana Santa.

Por un lado, ha apelado a la responsabilidad de todos: "esto está en nuestras manos más que nunca", ha dicho en referencia al cumplimiento de las medidas de seguridad, y porque "el número de casos nos permite profundizar mucho en el rastreo".

"Mucho más", ha añadido, que cuando se daban cientos de casos, porque permite ampliar el "nivel de detalle" del rastreo, y pasar del nivel de localidad o barrio, a incluso "de calle", estableciendo una "interrelación muy cercana entre un caso y otro".

Según ha explicado, Extremadura está es la comunidad que de manera "muy destaca" está realizando más pruebas, con una "clarísima intención", que es la de "encontrar el virus y aumentar los casos asintomáticos", puesto que en la medida que aumentan estos "disminuyen los hospitalizados y los pacientes en UCI".

Este es, ha dicho, para él, el "dato más importante", ya que Extremadura es "con diferencia" la comunidad con los datos más bajos en porcentaje y de camas en UCI.

El segundo mensaje está directamente relacionado con esto, que no es otro que la gente acuda a los cribados, de tal forma que se mantendrá abierta la oferta durante toda la semana santa, incluidos los festivos, de manera que "todo el que sea convocado acuda, y el que no sea convocado y quiera, que también acuda".

Según Vara, ahora es "el momento de hacer muchas pruebas", a fin de mantener el nivel actual que se sitúa entre 3.000 y 4.000 pruebas diarias a pesar de que haya "pocos casos".

El tercer y último mensaje tiene relación con el proceso de vacunación, sobre el que ha señalado que el ritmo actual "es el que es" debido a las "disponibilidades" de dosis. Al respecto, ha apelado a que esta sea la única razón por la que el ritmo no es el deseado, y no porque la ciudadanía no confíe en las vacunas.

En cualquier caso, ha señalado que "el nivel de respuesta es muy bueno", por lo que espera que "siga por esta vía". En este sentido, ha señalado que todo apunta a que abril será un mes que marque un "cambio de tendencia" respecto al número de vacunas recibidas, lo que permitirá finalizar la inmunización de los mayores de 80 años y avanzar hacia los mayores de 70.

De esta forma, cuanto "más avanzado" esté el proceso de vacunación de la España más vulnerable, más tranquilos podemos estar todos", ha apuntado el presidente extremeño.

Por otra parte, a preguntas sobre si se está vacunando gente a la que no le corresponde haciéndose pasar por voluntarios de Protección Civil, como señalara este pasado jueves el vicepresidente y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha apuntado que "con carácter general las cosas se están haciendo bien y la respuesta está siendo absolutamente ejemplar".

Según ha señalado, si hay algún problema con la vacunación es la llegada de dosis "para poder responder a las expectativas", al tiempo que ha añadido que "hay que entender que la gente tiene sus urgencias y a los hijos les preocupa que los padres mayores se vacunen cuanto antes".

En todo caso, ha sostenido que si ayer Vergeles hizo referencia a esta cuestión era por "trasladar que no se pierda ninguna vacuna, que nadie aproveche sus circunstancias para poderse incorporar" al proceso de vacunación, si bien ha insistido en que "la mayor parte de la gente lo está haciendo bien".

MODELO SEMAFÓRICO

A preguntas sobre un modelo semafórico para la aplicación de las restricciones en función de la incidencia acumulada, Vara ha señalado que le "gusta mucho" porque considera "bueno" tener el "horizonte claro".

Según ha señalado, a lo largo de la pandemia se han visto obligados a "tomar decisiones con poco tiempo de preparación para los que van destinados", y esta medida podría evitar estas situaciones.

En todo caso, ha deseado que "no sea necesario, y sea solo para tener claro el camino", por lo que ha apelado a hacer "lo posible para que esas circunstancias no se vuelvan a dar".

ALBURQUERQUE

Por último, y sobre la situación en la localidad de Alburquerque, donde los vecinos han pedido en la calle la dimisión del equipo de Gobierno ante la situación de las arcas municipales, ha señalado que respeta a la ciudadanía y también al "poder municipal".

Así, considera que a nivel provincial se ha hecho "magnífico trabajo para poner el problema con luz y taquígrafos", de modo que a partir de ahora se puedan tomar las medidas necesarias "por parte de autoridades responsables".

En todo caso, ha insistido en el respeto a la autonomía municipal: "no somos papás de los ayuntamientos, que tienen su autonomía y capacidad de decisión".