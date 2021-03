Cvirus.-Junta reitera investigación sobre presunta vacunación "irregular" en Coín y se actuará según resultado

Así lo ha señalado Aguirre tras ser cuestionado en relación con el hecho de que la Fiscalía haya abierto unas diligencias preprocesales para investigar si, como denuncian desde el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (Sipan), personal del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Coín ha sido vacunado de manera "irregular" y sin que les corresponda.

"Como siempre, igual que en Coín, como en la Sierra de Córdoba, como en todos lados, abrimos unos protocolos, un estudio interno", ha detallado el consejero.

Además, ha incidido en que "los protocolos de vacunación son los que son y esos están pactados en el Consejo Interterritorial y con la Comisión de Salud Pública". "Ahí no hay vacunas de sobra, ni que me ha sobrado un poquito y se lo he puesto a otro, no. Ahí las que son, son", ha sostenido.

"Luego si ha habido alguna vacunación anómala directamente mi equipo manda un estudio, una investigación interna, y según el resultado de la investigación interna, mi Consejería actúa en consecuencia", ha concluido.