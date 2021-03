Lorena Gómez enseña cómo ha crecido su primer hijo, fruto de su relación con René Ramos

Lorena Gómez, exparticipante de Operación Triunfo, y el mánager y hermano de Sergio Ramos, René, mantienen una relación desde 2019. No llevaban juntos un año cuando ella se quedó embarazada de su primer hijo.

René Ramos ya tenía una hija fruto de una relación anterior. Durante los primeros meses de vida del bebé, Lorena no quiso mostrar su cara en las redes sociales, según afirmó, por "miedos de madre primeriza". No obstante, ahora que va creciendo no tiene problema en enseñar su cara y compartir cómo va cambiando día a día.

El pequeño, llamado René como su padre, incluso la ha acompañado ya varias veces al estudio y, según declaró Lorena a Europa Press: "No dejamos de hacer cosas y si habéis visto, en otras ocasiones, siempre me lo llevo".

"¡Escuchando juntos por primera vez el single de Mamá! ¡No os imagináis las ganas locas que tengo de que lo escuchéis! ¡¡¡¡Estoy tan feliz!!!!", escribía la cantante en el pie de foto.

Ella, que no ha dejado del todo sus proyectos profesionales tras dar a luz, suele compartir vídeos en los que le canta al pequeño. Hace unos meses sorprendió a sus seguidores en Instagram subiendo un clip en el que ella canta y el bebé reacciona a la voz de su madre.

Así, parece que René va entonando sus primeros acordes gracias a la influencia de su mamá. Habrá que esperar un tiempo para ver si la pareja decide darle un hermano a su hijo, aunque por lo pronto, están dispuestos a disfrutar cada momento del que acaban de tener.