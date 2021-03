Dos noves pasteres amb més de 20 persones arriben al Cap de l'Horta (Alacant) i Torrevella

La primera de les embarcacions, en la qual es trobava la dona al costat d'altres cinc homes, ha arribat al cap d'Alacant sobre les 5.00 hores.

Poc després, la segona pastera, en la qual es trobaven al voltant de 16 persones, ha arribat a la costa de Torrevella, segons la informació aportada per l'organització sanitària a Europa Press.

Mentre es recapten més dades, Creu Roja assiteix a aquestes persones en el port d'Alacant. També se'ls està realitzant la prova PCR per a detectar possibles contagis per coronavirus, tal com contempla el protocol sanitari.