Eva Sannum, exnovia de Felipe VI, rompe su silencio: "Estoy contenta de no ser reina. Es una vida llena de limitaciones"

En los años 90 la modelo y empresaria publicista Eva Sannum estuvo saliendo durante cinco años con el actual rey Felipe VI, por entonces príncipe de Asturias, que acabó su relación con Sannum en diciembre de 2001.

"Por razones estrictamente personales y particulares, cada uno seguirá su camino en la vida. La decisión ha sido tomada libremente y de mutuo acuerdo", comunicaba el propio Felipe a la prensa cuando tenía 34 años.

Desde entonces, casi 20 años, Eva Sannum ha mantenido un férreo silencio sobre su relación con el que era heredero al trono de España y cómo fue pertenecer, aunque fuera de refilón, a la familia del rey.

Pero ahora Sannum ha dado una amplia entrevista al diario noruego Aftenposten en la que le preguntaban por aquella época de su vida, de la que sacó claro algo: está "muy contenta" de no haber sido reina.

"La gente probablemente piensa que me perdí una vida de yates y champán, pero no se dan cuenta de que es agotador. Es una vida llena de limitaciones", asegura.

Una de esas limitaciones era lidiar constantemente con los paparazzi que la acosaban. "Desde el principio decidí no mirar nunca a la cámara de los paparazzis. No quería que nadie pensara que me gustaba que me fotografiaran. Durante un tiempo, consideré usar la misma ropa todos los días".

Otra es la dicreción. "Llevo muchos años evitando hablar de esa historia mía en España. No quiero que nadie piense que doy una entrevista sobre mi pasado con el príncipe y la prensa porque echo menos de ser el centro de atención", hacía ver Sannum, que ahora dirige la agencia de comunicación Sannum & Bergestuen, que gestiona crisis de reputación o imagen pública de personas conocidas.

Y es que ella misma aprendió cómo funciona la prensa del corazón y los flujos de información. "Cuando eliges no comentar nunca algo, como hice yo, muchas veces se establecen en la prensa algunas verdades que no corresponden a la realidad y que una idea se repita con frecuencia no significa que sea cierta", exponía.

Ella sufrió varias de esas inexactitudes. Eva Sannum explica, por ejemplo que a ella y a Felipe VI no les presentó el príncipe Haakon de Noruega y que no se conocieron en 1997. Fue en 1996. "Felipe y yo nos conocimos completamente por casualidad cuando yo vivía en Madrid", hace ver la modelo.

Tampoco filtró ella las fotos de sus vacaciones con el príncipe en la India, ni fue una estrategia de Zarzuela para dar a conocer su noviazgo. "La verdad es que las fotos fueron robadas de un álbum de fotos privado. Se sospechaba que muchos, incluida yo misma, las habían filtrado. La persona que las robó me escribió una carta muchos años después para aliviar su mala conciencia", confesaba.

Sannum vive actualmente en Oslo, junto al publicista Torgeir Vierdal con el que ha tenido dos hijos.