Margarita Robles: “La UME representa el millor de la societat”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, va mostrar ahir la seua satisfacció pel premi que la Fundació Manuel Broseta ha concedit a la Unitat Militar d'Emergències (UME), un cos que, “juntament amb la resta de les Forces Armades, representa el millor de la societat espanyola”.

Robles va fer aquestes declaracions durant l'acte de lliurament del XXIX Premi Convivència, que ha concedit la Fundació Manuel Broseta a la UME pels seus 15 anys de treball en catàstrofes i la seua labor durant la pandèmia, i que la ministra va recollir en un acte oficial en el Palau de la Generalitat.

“La Fundació Broseta representa convivència, tolerància i llibertat, valors essencials en una democràcia enfront de la intolerància, la crispació i la desqualificació”, va apuntar la ministra, qui creu que “Espanya té un deute de gratitud amb les víctimes del terrorisme, que han construït una Espanya millor”.

En relació amb el premi, va assegurar que la UME “el vol compartir amb la resta de les Forces Armades i amb tots els homes i dones que lluiten contra la pandèmia en primera línia, també amb les famílies dels morts, a eixos que mai van deixar sols, als qui no van poder acompanyar als seus morts”.

La ministra va estar acompanyada en la recollida del guardó pel tinent general de la Unitat Militar d'Emergències (UME), Luis Martínez Meijide.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va afirmar que “la convivència no és un bé que cau del cel, sinó que cal conquistar-lo i protegir-lo. Cal recordar-ho en aquest any d'assalts a capitolis, hem de recordar-lo en aquest moment crucial per a la concòrdia. Res fèrtil s'ha construït mai a la contra, de les trinxeres només ixen ferits”. Puig, va advocar per enfortir la convivència lluitant de manera conjunta contra les desigualtats socials i escometent “sense por” les reformes necessàries per a aconseguir la igualtat entre els territoris.

Puig va assenyalar en aquest sentit que tant la Fundació Professor Manuel Broseta com el Premi Convivència són “un escut en defensa del que ens uneix i contra tot el que erosiona la convivència”. “El noble objectiu d'aquesta fundació és el mandat que hui tenim: enfortir la nostra convivència –que tants sacrificis va exigir– i renovar-la ara que tant la necessitem”, va manifestar.

“La societat valenciana ho ha posat de manifest en aquest difícil any, va indicar Puig, perquè, davant la pitjor crisi viscuda en molt de temps, ha optat pels “pactes” i la “sensatesa” per a protegir la societat, a la seua economia i les institucions. “Eixa és la via valenciana”, va afegir el cap del Consell en referència a la governabilitat.