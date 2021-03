La Conselleria aconsella posposar la dosi a qui haja passat la Covid

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública recomana posposar la vacunació de les persones menors de 65 anys que hagen patit la Covid-19 en els últims sis mesos. Com succeeix amb la major part de les malalties infeccioses, la causada pel coronavirus provoca una resposta del sistema immune que protegeix contra la malaltia, van apuntar ahir des del departament que dirigeix Ana Barceló.

Això es tradueix en què és “summament infreqüent” que les persones que han patit la malaltia puguen tornar a patir-la, almenys en els sis mesos següents, segons van informar ahir des de la conselleria.

Per aquest motiu, per a contribuir a “optimitzar” la utilització de les dosis disponibles i millorar la cobertura de vacunació, es recomana posposar la vacunació en les persones amb antecedent d'infecció per Covid-19 en els últims sis mesos. En tot cas, Sanitat posa l'accent que es tracta “d'una recomanació i no d'una contraindicació”.

D'aquesta manera, si la persona que ha sigut convocada a l'espai de vacunació després de ser informada decideix vacunar-se, es procedirà a l'administració de la dosi. No obstant això, les persones que seguisquen aquesta recomanació, una vegada transcorregut el termini indicat de sis mesos, podran ser vacunades quan es convide al seu col·lectiu (professional o grup de risc) o a la seua cohort d'edat per a la segona dosi.

Segons Sanitat, estudis recents indiquen que la protecció és “molt alta” en persones de menys de 65 anys, per la qual cosa actualment es recomana que les persones de fins a 65 anys que han patit la malaltia demoren la seua vacunació fins a passats aquests mesos. Aquesta recomanació s'haurà d'anar adaptant en funció de les evidències científiques que es vagen coneixent, per la qual cosa podria ser modificada en el futur, van afegir des de la Conselleria de Sanitat Universal.

D'altra banda, i quant al ritme d'immunització, la Comunitat Valenciana ha administrat ja un total de 616.700 dosi de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies, 73.597 han sigut dispensades a Castelló, 217.466 a Alacant i 325.637 a València. Han rebut les dues dosis 228.859 persones, per la qual cosa ja estan completament immunitzades.

El Col·legi Oficial d'Infermeria de València (COEV) considera “imprescindible” la vacunació del personal dels serveis centrals i territorials de la conselleria que s'encarreguen de la gestió i la coordinació del subministrament i distribució de les vacunes, així com la configuració dels llistats per a immunitzar a tota la població valenciana contra la Covid-19.

Es tractaria d’“un exercici de responsabilitat per a oferir-los protecció dins de l'acompliment de les seues funcions i per a millorar la immunitat de ramat dels pacients”, apunten des de l'entitat col·legial.