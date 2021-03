La vacunació del personal de centres educatius es reprén hui fins a l'1 d'abril

Torna la vacunació massiva al professorat perquè les 149.000 persones que treballen en els col·legis i instituts valencians reben la primera dosi abans de l'1 d'abril. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública reprèn hui el procés interromput el passat 15 de març davant els dubtes, ja aclarits, sobre els efectes secundaris de la dosi de AstraZeneca.

Així, es preveu que el dia 1 d'abril ja estiga vacunat íntegrament tot el personal de centres docents. Els dies que s'han programat per a citar als docents són el 26, 27 i 31 de març, i l'1 d'abril. Per a complir amb aquest calendari, s'ha augmentat la quantitat d'equips de vacunació fins als 250, van informar ahir des de la conselleria. Durant aquestes jornades rebran la primera dosi de la vacuna d’AstraZeneca 145.174 persones de 3.195 centres educatius.

En concret, es vacunaran 76.808 persones de 1.802 centres docents de la província de València, 50.079 de 999 centres educatius d'Alacant i 18.287 persones de 394 centres la província de Castelló, va detallar el departament que dirigeix Ana Barceló.

La planificació s'ha organitzat de manera que “es vacune al major nombre de persones en el menor temps possible”, van subratllar aquestes mateixes fonts. De fet, la Conselleria de Sanitat ha ampliat a 250 el nombre d'equips de professionals que es fan càrrec d'aquesta vacunació massiva, i que han sigut formats per a poder dur-la a terme des que arriba el pacient fins a la seua espera a la sala de postvacunació durant 15 minuts. Per províncies, són 33 equips de vacunació destinats a Castelló, 131 equips a la província de València i 86 equips de professionals per als espais de vacunació d'Alacant.

D'aquesta manera, la previsió és que cada mitja hora siguen vacunats en tota la Comunitat Valenciana un total de 2.610 docents en els diferents espais d'immunització que han sigut instal·lats. Per a això, els equips de vacunació estan formats per dues infermeres, un administratiu, personal facultatiu, auxiliars d'infermeria, personal de seguretat i zeladors.

Davant el reinici d'aquest procés, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha presentat per registre d'entrada a la Conselleria d'Educació un escrit en el qual trasllada el seu “malestar” per la gestió de la vacunació al personal docent. Recorda el sindicat que el passat 16 de març, “davant l'imminent inici del que anava a ser la primera vacunació del personal dels centres docents”, CSIF va sol·licitar per escrit informació “sobre l'estratègia de vacunació no negociada amb els sindicats”, a més d'un pla de revisió de docents vacunats o que cap col·lectiu quedara arrere en aquest procés.

“Expressem el nostre malestar per la gestió de la vacunació en allò que correspon als diferents col·lectius i els dubtes, incertesa i fins i tot por que han generat les diverses instruccions”, asseguren. L'entitat exigeix “instruccions clares, que no deixen fora del procés de vacunació a cap col·lectiu, ni embarassades, ni persones a les quals mèdicament en aquest moment no es recomane ni als qui hagen patit el virus i que fins i tot es desconeix si tenen serològicament o no immunitat”.

Ja hi ha calendari de les oposicions

Les oposicions docents per a cobrir 3.542 places de Secundària i altres cossos en la Comunitat Valenciana celebraran la seua primera prova el dissabte 15 de maig en 464 tribunals examinadors de 67 especialitats diferents. La Conselleria d'Educació va publicar ahir el calendari del procés, en el qual s'ofereixen pel torn lliure 3.542 places docents de Secundària i altres cossos i a les quals s'han inscrit un total de 24.723 persones.