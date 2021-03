Wyoming recuerda a Beatriz Montañez en el aniversario de 'El intermedio': "Era a la única que le hacían gracia mis chistes"

En 2011, Beatriz Montañez dejó de presentar El intermedio junto a Wyoming para emprender nuevos retos profesionales, que abandonó en 2014 para irse a vivir sola a una cabaña en el monte.

Coincidiendo con el lanzamiento de su libro Niadela y el 15º aniversario del espacio de La Sexta, la presentadora volvió al programa para ser entrevistada por Thais Villas, pero fuera del plató, con lo que no llegó a coincidir con el madrileño.

Beatriz Montañez, expresentadora de 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Pero Wyoming le dedicó unas palabras a su excompañera: "Qué alegría me ha dado volver a verla, siempre tan alegre, dispuesta y, lo más importante, era la única persona a la que de verdad le hacían gracia mis chistes".

"Pues si, en eso, que voluntad te tenía la pobre, de verdad... a lo mejor tú también te podías ir al campo a vivir al campo lejos de todo como ella", le dijo Villas a Wyoming, que le contestó: "No creas que no lo he pensado...".

Y añadió: "Romper con todo, irme a un lugar perdido, responder a la llamada de la naturaleza y encontrarme con mi yo salvaje". Entonces la colaboradora le respondió: "A ver si lo haces...".

De terracitas con Thais Villas

En la entrevista que concedió Montáñez a Villas, la presentadora comentó que le motivo por el que dejó todo atrás fue que "necesitaba silencio, parar pensar, para saber a dónde quería ir, averiguar cosas sobre mí misma. Lo que más echo de menos es el contacto con la piel de los seres humanos".

🔴 Thais Villas ha podido charlar con la que fuera presentadora de este programa, Beatriz Montañez, que lleva años viviendo sola en el bosque: "Lo que más echo de menos es el contacto con la piel de los seres humanos". ▶ #elintermedio en directo: https://t.co/iCEiGrcmEL pic.twitter.com/9KUWEkq0qy — El Intermedio (@El_Intermedio) March 25, 2021

"He encontrado más de lo que buscaba, siento paz y me caigo bien a mí misma. Sobre todo me encanta bailar desnuda en la naturaleza, ir en pelotas y decirme chorradas a mí misma", señaló.

También destacó que "tenía necesidad de recuperarme a mí misma, el cómo me daba igual. No tener sexo, no beber... eso no me fue complicado. Es verdad que estoy salvaje allí, hasta 27 días sin ducharme he estado".

Eso sí, "mi intención es quedarme hasta que me echen, porque estoy de prestado, toda mi vida es prestada ahora", concluyó la expresentadora en la entrevista con su antigua compañera en El intermedio.