El piropo de Pablo Motos a David Bustamante: "¡Estás buenísimo!"

Tras hablar de su relación con Álex Casademunt y presentar su nuevo disco, 20 años y un destino, David Bustamante comentó este jueves con Pablo Motos su paso por El desafío: "Ha sido la mili que nunca hice. Ya era fan de todos los retos imposibles de Pilar Rubio y realmente me encantó participar en el concurso", afirmó.

Pero el presentador quiso destacar el cambio físico del cantante: "¡Estás buenísimo!". El cántabro explicó que "llegan momentos en los que no te sientes bien contigo mismo y todo tiene un porqué".

"A la gente no hace falta decirle si está gorda o si están demasiado flaca, cada uno tiene sus historias, sus problemas... y tiene espejos en casa. Cuando llega el momento de cada uno, si decide tomar la decisión de cambiar y buscar su mejor versión, sea cual sea, hay que respetarla", señaló Bustamante.

Ya que "tendemos hacer daño de forma gratuita", afirmó el cantante, arrancando los aplausos del público presente en las gradas de El hormiguero. "La última vez que me abrazaste me dijiste que era cómodo para dormir y hoy te has hecho un poco de daño", le dijo al presentador entre risas.

"Una vez que has hecho el esfuerzo: ¿Cuántos kilos te has quitado de encima?", quiso saber Motos. El invitado sonrió y comentó que habían sido 26 kilos "con mucha fuerza de voluntad porque esto no vas a un sitio y lo compras, es esfuerzo", comentó.

El cantante aprovechó para agradecer la labor de su nutricionista y su entrenador "que son mis pilares porque, a veces, nos cuesta hacer esto solos y es bueno tener a gente que te ayuda, te guía. También gracias a mis amigos, a mi familia y a mi pareja. Es una cuestión de salud y bienestar", concluyó.

Un limón antes de dormir

Otro de los momentos curiosos de la noche fue la sorprendente afición que tiene Bustamante a diario: "Todas las noches antes de dormir me como un limón entero con cáscara. Desde pequeño me gusta". El equipo del programa de Antena 3 les llevó dos limones para que se los tomaran, experiencia que no gustó mucho a Motos.