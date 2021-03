David Bustamante, en ‘El hormiguero’: "Algunos intentaron meter mierda entre Álex Casademunt y yo"

David Bustamante cumplió este jueves 39 años y lo quiso celebrar acudiendo a El hormiguero y, de paso, presentar su nuevo disco, 20 Años y un destino, un álbum conmemorativo lanzado para celebrar sus dos décadas sobre los escenarios.

Pablo Motos quiso saber si se trataba de un recopilatorio con sus mejores canciones, algo que negó el invitado: "No es un recopilatorio con las mejores canciones, he partido desde cero con arreglos totalmente diferentes, con estilos distintos a como nacieron, ha sido como un viaje en el tiempo muy emocionante".

.@David_Busta celebra sus 20 años en la música con “20 años y un destino” ¡Ya en preventa! #BustamanteEH pic.twitter.com/L7ZvJO9nPG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 25, 2021

El título del disco hace referencia a una de las canciones que marcaron su paso por Operación Triunfo y que cantó junto al recientemente fallecido Álex Casademunt: "En 2001 hicisteis juntos Dos hombres y un destino y hubo algunos fans que echaron de menos que la hubieras grabado otra vez con él. Quiero saber tu punto de vista", señaló el valenciano.

Y añadió que "también hubo medios de comunicación que intentaron hinchar una especie de polémica: ¿Cómo viviste aquello?". El cantante le contestó que "ambos teníamos planes con este tema y sé que le ofrecieron mucho dinero por meter mierda y él, fíjate si me quería, que nunca le visteis en ningún lado".

"Eso es amistad. Un enfado o un malentendido, que todos somos muy temperamentales, no puede con 20 años de hermandad", comentó Bustamante. "Me duele mucho porque quedaban cosas por hacer, pero no pudieron meter mierda entre dos personas que se querían", señaló el artista arrancando los aplausos del público.

“Me duele mucho porque quedaban cosas por hacer pero no pudieron meter mierda en una hermandad de siempre” - @David_Busta aclara la polémica que surgió al sacar la nueva versión de “Dos hombres y un destino” sin Álex Casademunt #BustamanteEH pic.twitter.com/nAWfTiNYf6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 25, 2021

En presentador quiso saber qué recuerdos tenía de su compañero en la academia: "Era muy especial, y sé que se suelen decir estas cosas, pero era pura luz, una persona que vivió a fondo, una persona divertida, el eterno adolescente, un Peter Pan", comentó Bustamante.

"Así le recordaremos y espero que en esta canción podamos honrarle como realmente se merece. Honrarle en cada concierto y cada vez que cante esta canción porque siempre está presente", destacó el artista.

El cántabro concluyó afirmando que "teníamos planes de interpretar Dos hombres y un destino en directo, pero, desgraciadamente, no pudo ser".