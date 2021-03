El pleno rechaza la propuesta de Vox de conmemorar el 8M como Día de las Víctimas del Covid

La declaración institucional ha recibido el único apoyo de los concejales de Vox (dos) y el voto en contra del resto, aunque técnicamente Unides Podem y Compromís han figurado como abstención debido a que se han ausentado durante el debate del punto para mostrar así su "rechazo" a "semejante desfachatez".

En el turno de intervenciones, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha acusado a las dos formaciones que se han "levantado" de la sesión en señal de "protesta" de "renunciar a sus derechos" como representantes públicos elegidos en las urnas. Respecto al contenido de la propuesta, ha incidido en que el 8M de 2020 fue el "día de la vergüenza" porque el Gobierno hizo "caso omiso" a los informes que advertían de la "llegada del virus chino".

Asimismo, ha acusado al exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, de "huir" sin visitar "ni una residencia" y a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de "abandonar" a las mismas. "Les iba la vida en la celebración del 8M, pues así fue, porque los informes dicen que habría habido 20 mil muertes menos si se hubieran suspendido los actos públicos", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha comenzado su intervención reconociendo que "no había ganas de intervenir", pero que es su "obligación". "Esto es una vergüenza, es una declaración institucional de la vergüenza, esto es deslealtad institucional; si quería su momento del pleno, aquí lo tiene, pero así no", ha expresado la concejala.

Igualmente, ha recriminado que existen "364 días restantes al año para conmemorar a las víctimas": "Me avergüenza, señor Ortolá, parece que no se acuerde que no hace ni cien años de la consecución del voto de la mujer", ha añadido.

En la misma línea, la portavoz 'popular', Mari Carmen de España, ha calificado la propuesta como una técnica "sucia" y de "bajeza política". "No vamos a entrar en esta forma de hacer política porque no estamos de acuerdo", ha concluido.

Por último, la concejal del PSPV, Llanos Cano, ha sostenido que "a quien escribió esta cosa le hacía mucha risa, pero a nosotros no nos hace ni puñetera gracia". Al mismo tiempo, ha advertido que "como socialista y como feminista, no le voy a regalar una abstención": "No voy a entrar en su provocación ni le compro la entrada de su circo de payasos que se ríen de las víctimas de la pandemia".