"Los adolescentes con formación en inteligencia emocional tienen mejor salud física y mental y menos agresividad"

¿Se puede ser adolescente sin vivir las emociones a flor de piel? La adolescencia es una etapa explosiva en todos los sentidos en la que el cerebro de los más jóvenes experimenta cambios únicos que le preparan para convertirse en un adulto. En los últimos años, programas de educación emocional como INTEMO han demostrado con evidencias científicas que el aprendizaje de habilidades emocionales durante esta etapa pueden conseguir efectos muy positivos a medio y largo plazo en ámbitos tan diferentes como la salud mental, la agresividad o la empatía de los adolescentes. ¿Por qué entonces cuesta tanto convencer a los políticos y al sistema en general de que la inteligencia emocional debe convertirse en una asignatura tan imprescindible en las aulas como la lengua o las matemáticas?

De todo ello hablamos en esta entrevista exclusiva para 20minutos con Pablo Fernández-Berrocal, todo un referente en la educación emocional en nuestro país que recientemente participaba en el ciclo de webinars EduCaixa Talks Emociona organizados por la Fundación la Caixa en colaboración con la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, RIEEB (ver la charla completa al final del artículo). Director y fundador del Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga, Catedrático de Psicología en la misma universidad y director del Máster de Inteligencia Emocional, Berrocal es también coautor de 30 libros de inteligencia emocional y organizador del 1er Congreso Internacional de Inteligencia Emocional celebrado en Málaga en 2007 y desde 2012 vicepresidente de la International Society for Emotional Intelligence.

El experto en educación emocional y fundador del Laboratorio de Emociones de la Universidad de Málaga, Pablo Fernández-Berrocal. CORTESÍA PABLO FERNÁNDEZ-BERROCAL.

Las investigaciones han demostrado que cuando se siguen programas serios en la etapa educativa se puede cambiar y mejorar la inteligencia emocional de los futuros adultos. ¿Por qué es tan importante que la inteligencia emocional se instale de una forma definitiva en los colegios?

Pues por la misma razón que están instaladas las matemáticas o se aprende a escribir. Aprender a escribir o aprender matemáticas no es algo natural, que esté en nuestro cerebro, son productos culturales que hemos tardado miles de años en adquirir. La prueba está en lo que tardan los niños pequeños en aprender a escribir, es algo muy complicado y nuestro cerebro se modula para ello. De hecho, los estudios demuestran que si comparas el cerebro de personas que saben escribir con personas que no saben escribir la morfología del éste ha cambiado porque dedica una serie de partes que no estaban previstas para ello.

Con las emociones podemos decir: son algo natural. Y sí, las emociones son algo natural pero lo que no es natural es cómo gestionarlas. El cerebro humano tiene emociones como las tiene también nuestro perro o nuestro gato, las emociones las compartimos con otros mamíferos pero aprender a gestionarlas y comprenderlas - y sobre todo nosotros que somos muy sociales- es de una alta complejidad. Para ser un grupo necesitas esta gestión y entender las mentes y las emociones de otras personas y eso es tremendamente complicado.

En el siglo XXI, además, la interconexión también requiere un esfuerzo increíble y para los niños y adolescentes de hoy en día el mundo es mucho más complejo que era el nuestro. Los retos que tienen que afrontar estos niños son inimaginables para nosotros: con la información, con la sexualidad, con la violencia, con la agresividad... Porque la agresividad en nuestra época era física pero ahora mismo hay otros tipos de agresividades que son peores. Con una agresividad física huyes del sitio donde ocurre y puedes refugiarte en un lugar seguro como tu casa pero con la agresividad de las redes nunca puedes huir porque estés donde estés te está persiguiendo.

Entonces, ¿cuál es la conclusión general de todos esos estudios que se han hecho sobre la educación emocional a nivel mundial? Lo que demuestran es que cuando los centros educativos siguen programas que son rigurosos y estables en el tiempo y con personal que está formado en inteligencia emocional, los chicos y chicas tienen muchas más ventajas con respecto a otros centros que no los tienen. Por ejemplo, con respecto a la salud física, a la salud mental - menos ansiedad, depresión y estrés-, son menos agresivos y se defienden mejor de la agresividad - tanto a nivel físico, como a nivel verbal y en redes-. No hay que olvidar que los estudios relacionados con el bullying demuestran que tiene menos inteligencia emocional tanto el que hace bullying como el que lo recibe. Las víctimas del bullying tiene menos inteligencia emocional, porque no cuentan con los recursos para poder evitarlo.

En la actualidad el suicidio es la principal causa de muerte entre adolescentes. ¿Hasta qué punto una buena formación en inteligencia emocional podría llegar a evitar muchos de estos casos?

El suicidio es un callejón sin salida a una serie de problemas diversos que tiene que ver con el bullying, con el ciberbullying, con problemas de autoimagen, con problemas con la alimentación, de sexualidad... que al final llevan al adolescente a este trágico final. El enfoque de la inteligencia emocional es un enfoque preventivo, aunque también se puede utilizar en clínica. Porque cuando te llega un chico o una chica como paciente una parte de la terapia consiste en fortalecer su capacidad para percibir, comprender y regular sus emociones y las emociones de los demás y desarrollar su empatía. Pero nosotros apostamos porque sea un planteamiento preventivo para que los chicos tengan herramientas para solventar y resolver todas las problemáticas que tienen en esa edad. Lo que se muestra en los estudios también es que los adolescentes que tienen más inteligencia emocional tienen menos ideaciones suicidas y es menos probable que lleguen a cometerlo. Básicamente porque evitan o intentan que los problemas que llevan al suicidio no lleguen a su estado máximo.

¿La educación emocional también mejora el rendimiento académico?

Tiene efecto en todo el sistema escolar, desde infantil hasta la universidad y en estudios de doctorado. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es solo uno y cuando yo no me encuentro bien emocionalmente no rindo. Bastaría con preguntarle a los padres: ‘usted en su vida normal cuando está triste o ansioso o nervioso, ¿cómo rinde?’ Es suficiente con te duela un poco la cabeza para que tu rendimiento se desinfle... Y lo mismo pasa con los niños, si pasa un bache emocional no rinde, no atiende, no memoriza, su cabeza está en otro sitio y es imposible que asimile conocimientos. Eso es algo que lo entiende un adulto cuando se lo explicas con un ejemplo pero tiende a pensar que con sus hijos es diferente pero no, es lo mismo.

Y no hay que olvidarse del ambiente educativo porque no es solo conocimiento también son relaciones sociales. Cualquiera que tenga hijos sabe que de lo que vuelven hablando cuando salen del colegio es de las relaciones que tienen esos niños con otros de su clase o con los profesores. Entonces, si se lleva bien con los demás, si hay un buen clima en el aula, todo esto es super importante. Un niño que no se siente a gusto, que no se siente relajado, que no se siente integrado en una clase, está atemorizado y no está aprendiendo.

Otro reto es el aburrimiento. Llega un momento de la adolescencia que una de las emociones que más se dan es esta. Y con la pandemia ha ocurrido. Los adolescentes se han aburrido mucho con las clases online y es muy fácil en ese aburrimiento dé paso a la dejadez, a la desidia, al desinterés... que no son emociones que tampoco te motiven para aprender. Emoción y condición van juntas y lo que hay que intentar y de eso trata la inteligencia emocional es el uso estratégico de las emociones para sacar el mejor rendimiento nuestro y de las personas con las que interaccionamos.

Los estudios confirman que para ver resultados positivos en adolescentes se necesita al menos un trabajo de un año y medio cuando en un niño de corta edad, por ejemplo de tres años, esos resultados se obtienen mucho antes. ¿Cuál es la manera de convencer a quienes nos gobiernan de que cuanto antes se aplique la inteligencia emocional en las aulas mejor?

Si quisiéramos que nuestros hijos aprendan inglés, ¿cuándo habría que empezar?, ¿en la ESO o antes? Cualquier padre insistiría que en Primaria y si es posible, por lo que se conoce del desarrollo lingüístico, lo ideal sería en Infantil porque la configuración de los sonidos en el cerebro es super importante en esa edad. Y eso es lo que demuestran también los estudios con emociones. En Andalucía, por ejemplo, la educación emocional se convertirá en una asignatura optativa a partir de cuarto de la ESO. Mejor eso que nada pero dónde habría que empezar sería en Infantil porque con la menor inversión es donde vamos a obtener mejor rendimiento. Lo que pasa es que como en nuestro país estamos acostumbrados a apagar fuegos. ¿A quién se les ofrece? A los adolescentes porque son los que hacen más ruido. Pero no caemos en que los adolescentes harían menos ruido sí se actuara antes.

La prevención es muy poco frecuente en política y lo que habría que hacer es pensar a largo plazo. No ocurre en este tema ni ocurre con la salud mental. ¿Por qué no hay psicólogos en los centros educativos? No contamos con la ratio europea de psicólogos por alumno. ¿O por qué permitimos una ratio de un 20% de adolescentes que ni estudian ni trabajan que es de las más altas de la Unión Europea? Es un escándalo, un tema generacional y un problema de Estado pero no sale en los telediarios. Y esto, a la larga, va a generar muchísimos problemas porque, ¿qué hacen estos chicos y chicas si no están en la escuela ni en el trabajo? ¿Están en la calle? ¿Y qué hacen en ella? Eso para un país como el nuestro que pretende ser de los mejores del mundo es una lacra y va a generar muchísimos problemas a medio plazo. Los chicos que tienen ahora 14 años cuando sean mayores de edad dentro de cuatro años, ¿a qué se van a dedicar si no tienen formación y con las tasas de paro que tenemos? Y aquí es donde habría que hacer un buen plan de choque e intentar recuperar al porcentaje por muy pequeño que sea, aunque sea un 5%.

Otra cuestión importante es que la educación emocional todavía no está instaurada en los grados de formación de los profesores y lo normal es que estos tengan que adquirir estos conocimientos de una forma autodidacta o buscando sus propias opciones. ¿Por qué es tan importante que los profesionales de la educación desarrollen sus habilidades emocionales?

Tendría que integrarse como asignatura en los planes de estudio tanto de Infantil como de Primaria en la universidad y luego, en el master de secundaria que debes hacer para las oposiciones, tendría que ser también obligatorio. Tendría que haber asignaturas y tendría que tenerse en cuenta también en las oposiciones. En Estados Unidos, por ejemplo, en algunas universidades como Harvard o en Yale para hacer el MIR tienes que pasar un punto de corte en inteligencia emocional y en empatía. Se ha visto claro que entre las competencias de un médico está el trato con personas. ¿Cómo no hacerlo entonces con personas que van a trabajar con niños y niñas? ¿Cómo va a enseñar un profesor a tener empatía si él no la ha desarrollado? Habría que evaluarlo de alguna manera: con unas prácticas, algo vivencial...

Cuando aplicamos la inteligencia emocional dirigida a adolescentes, ¿cuáles son las propuestas que se deberían seguir en el aula en esta etapa tan fundamental?

Aquí caben dos planteamientos. Hacerlo de forma transversal sería lo ideal. El profesor de matemáticas, el de física, el de gimnasia, el de arte... debieran incluir actividades para enseñarles a expresar y comprender sus emociones y las emociones de otras personas y ser capaz de gestionarlas. Y eso debería desarrollarse a través de proyectos, trabajando en grupo, sería lo interesante...Pero obviamente esto requiere una inversión de reciclaje de ese profesor o profesora que no sabe cómo enseñarles a gestionar sus emociones. Siendo prácticos y conociendo nuestro país lo normal es que estuviera en una asignatura o en tutorías y con expertos formados en psicología o psicopedagogía.

Ahí está el dilema de cómo llevarlo a cabo y siendo realistas, aunque no sea lo ideal, lo práctico sería que se convirtiera en un módulo o una asignatura donde haya expertos para trabajar esas competencias. Pero obviamente esto requiere de suficientes profesionales porque no podemos tener tampoco un único profesor de educación emocional en un centro de mil alumnos. Ahora mismo hay psicólogos que son itinerantes y van un día a la semana a cada centro y eso no sirve ni es suficiente. Lo que hace es apagar incendios pero no prevención. Por lo tanto, para un enfoque de prevención lo ideal sería mejorar el currículum de todos los profesores, lo que mejoraría también la relación del profesorado con otros profesores y con los padres. Y a los padres habría que incluirlos en esta ecuación porque si no, todo lo que se hace en el centro se disuelve, deben ser parte activa y hacerse también con las herramientas que les sirvan para detectar cualquier problema de sus hijos.

Me gustaría que para finalizar abordáramos el uso de la inteligencia emocional como vehículo para reducir la violencia entre los jóvenes. ¿De qué manera esta falta de educación emocional está afectando a problemas latentes como el desencanto, la rebeldía a causa de la pandemia o la violencia en las calles como forma de protesta?

La inteligencia emocional es una herramienta pero no la única. El problema de los adolescentes en nuestra sociedad es muy complejo por el cambio que se ha producido en los últimos tiempos. Cambios que van tan rápido que ni siquiera a los adultos nos da tiempo a asumirlos, como el cambio tecnológico a lo digital, que hemos hecho hecho casi de un día para otro. A los adolescentes les ha pasado lo mismo con muchas cosas. La adolescencia es un momento muy intenso emocionalmente y cuando tú tienes esa intensidad emocional y pasan tantas cosas dentro de ti, puedes tener dos reacciones y las dos son peligrosas: con esa intensidad emocional te vienes abajo, te entra tristeza, apatía, depresión, que puede llevar incluso al suicidio y otra, empujas esas emociones desagradables y las conviertes en ira. Esa ira y esa agresividad la puedes exteriorizar o interiorizar. Si la exteriorizas, a la primera oportunidad de lo que sea sales a la calle y la sueltas, agrediendo, rompiendo, haciendo el loco con la moto, con conductas de riesgo... Son las dos salidas que hay.

La educación emocional ayudaría a todo eso: a comprender mejor lo que uno siente, a ser más empáticos... Pero los adolescentes son poco empáticos porque son un reflejo de la sociedad, cada vez es menos empática. Nuestros abuelos eran más empáticos, más solidarios, cooperativos... ahora somos más individualistas. Y hay un tema muy complejo en el primer mundo que es que los adolescentes no tienen ilusión, no hay un proyecto para ellos, entonces en cuanto surge alguna cosa extremista se unen. Por eso hay tantos chicos y chicas que se suman a movimientos radicales ya sean de extrema izquierda o de extrema derecha. ¿Y por qué los chicos y chicas se radicalizan? Porque en esa edad necesitan una pasión y, ¿qué pasión les da la sociedad actual? Cosas materiales pero ellos quieren un ideal, algo por lo que morir aunque sea metafóricamente... y vivimos en una sociedad en la que los ideales son tener. Por eso, cuando cualquiera les ofrece un proyecto por muy equivocado que sea o muy extremista que sea, los chicos se apuntan... Como se enganchan a la droga o al hiperhedonismo. El menú que tienen a mano no es muy atractivo.