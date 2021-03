Consello.-Galicia ten 354 proxectos para fondos UE e Feijóo pide ao Goberno que escolla baixo "as mesmas regras"

Entre os proxectos previstos, que foron desagregados os distintos membros do Executivo autonómico na rolda de prensa posterior á reunión semanal do Consello, o vicepresidente económico, Francisco Conde, confirmou que hai "unha proposta en firme" coa colaboración de Reganosa para a construción dunha planta de hidróxeno verde nas Pontes.

Previamente, o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, remarcou que é consciente de que non todos os proxectos galegos lograrán obter os fondos, pero remarcou que si está convencido de que "cumpren os resquisitos" para poder competir e tratar de formar parte da candidatura española. Ao tempo, esixiu "concorrencia competitiva".

Convencido de que os fondos europeos constitúen "unha vacina económica" para a reactivación, manifestou a súa preocupación porque até agora "sobran incertezas e falta transparencia" sobre os criterios, antes de reivindicar que todas as comunidades deben xogar "nunha liga aberta", coas "mesmas regras" e sen que os "árbitros" inflúan no resultado. "Que o árbitro arbitre, pero sexa imparcial", remarcou.

"Queremos xogar o partido", insistiu, para recalcar que é preciso evitar as componendas", dado que o obxectivo é "mellorar a economía do país". Por iso, Feijóo, quen trasladará este informe sobre a candidatura galega aos líderes de BNG, Ana Pontón, e PSdeG, cos que se reunirá este venres, avisou de que o Goberno central debe ter claro que o reto é económico e non preservar os seus apoios parlamentarios.

"Isto vai de mellorar a economía. É moito máis importante que tentar pactar con determinadas minorías o diñeiro que é de todos", sentenciou Feijóo, que evitou, xa na quenda de preguntas aos medios, definir cal é a cantidade que a Xunta estima alcanzar coas propostas, que serán definidas nunha lista coas empresas "a medida" en que se vaian "coñecendo" as propostas de declaración de interese.

"UNHA LIGA XUSTA"

Antes de dar paso a cada un dos conselleiros que conforman o equipo de goberno do Executivo autonómico para que debullasen os proxectos por área, Núñez Feijóo tirou de símil deportivo para instar o Goberno a definir unhas "regras" iguais para todas as comunidades autónomas á hora de que a Administración central faga súas as propostas de cada territorio para elevalas ante a Unión Europea.

"Queremos competir. Queremos que haxa unha liga xusta, onde haxa unas mesmas regras e os árbitros non inflúan no resultado", apuntou Feijóo, que cre que no proceso que se abre para optar a fondos Next Generation "sobran incertezas e falta transparencia", pois se está dando, segundo o presidente, un escenario de "moita intranquilidade.

CINCO ALICERCES TRANSVERSAIS

Após Feijóo tomou a palabra o vicepresidente e responsable da área económica, Francisco Conde, que sinalou a existencia de cinco "cadeas de valor" sobre as que se asintan os máis de 350 proxectos, cos que a Xunta estima que mobilizarían outros 12.000 millóns de euros.

O primeiro eixo é o que aglutina un maior número de iniciativas cun terzo do total. Así, 126 proxectos pivotan en torno á área de desenvolvemento sustentable, con iniciativas que pasan pola protección do medio ambiente e a biodiversidade, o fomento de cuestións vinculadas ao cambio climático, ou as enerxías renovables, a descarbonización e a eficiencia enerxética.

O segundo ámbito é a mobilidade sustentable, que suma 32 iniciativas que van desde as infraestruturas intermodais e verdes, o desenvolvemento do vehículo eléctrico e autónomo, sistemas intelixentes e drones. O terceiro campo sitúase no impulso aos 'hubs' de innovación, para o que hai 56 proxectos que pasan pola configuración de centros de transferencia de tecnoloxías disruptivas ou a instalación de tecnoloxía 4.0 en pequenas e medianas empresas.

O cuarto eixo fai referencia ás cadeas mar-industria e agro-industria, que suman 71 propostas que pretenden reforzar o papel industrial nestes ámbitos produtivos coa implantación de novas tecnoloxías como vía para fixar poboación. Por último, a sanidade e o desenvolvemento da "nova economía dos coidados" protagoniza o quinto campo de actuación, que aglutina 69 proxectos orientados a mellorar a calidade de vida e a atención dos galegos.

MAR E RURAL

Os primeiros conselleiros en intervir (todos fixérono de forma telemática, salvo Conde) nunha rolda de prensa que se foi até as dúas horas de duración foron os titulares de Mar, Rosa Quintana, e Medio Rural, José González; responsables de dúas áreas nas que os proxectos seleccionados buscan profundar na modernización e dixitalización dos sectores de cara a achegar un maior "valor engadido" á súa produción.

Entre as iniciativas para a cadea mar-industria, Quintana destacou os proxectos orientados a aumentar a capacidade de simientes de moluscos bivalbos ou na recollida de residuos mariños para a súa valorización. Pola súa banda, o seu homólogo no medio Rural sinalou a biofábrica de fibras téxtiles que pretende "pechar o ciclo de transformación" da madeira en Galicia ou a promoción de 200 aldeas modelos unidas á posta en produción de 18.000 hectáreas de terra abandonada.

SANIDADE E POLÍTICA SOCIAL

Coa intención de converter Galicia en "referente" no ámbito farmacolóxico e avanzar no "novo modelo de coidados", as consellerías de Sanidade e Política deseñaron os seus proxectos, que parten cos ensinos que deixa após de si a pandemia de covid-19.

No apartado sanitario, o conselleiro Julio García Comesaña resaltou dous proyecots: o desenvolvemento de terapia celular avanzada e protonterapia. Trátase de dous tratamentos oncolóxicos "de alta eficacia" cos que Galicia busca converterse en "referente do noroeste peninsular".

Tamén foron dous as iniciativas destacadas pola titular de Política Social, Fabiola García. No seu caso, a "transformación" dos centros de servizos sociais, especialemente na reformulación dos centros residenciais para maiores; e o "impulso" ao 'cohousing', co que converter "aldeas abandonadas" en lugares para que convivan persoas da terceira idade. RESTO DE CONSELLERÍAS

Impulsar políticas de emprego activas coa posta en marcha dun Servizo galego de emprego dixital, a dixitalización da mobilidade, sistemas de xestión da auga "máis eficientes" e con menor impacto ambiental, iniciativas para a revalorización de residuos e de xurros, crear un 'hub' para a promoción do audiovisual galego, adaptar os centros educativos á era 'post-covid', estender a cobertura 5G ao rural ou impulsar novas concepcións para o turismo, son outras das iniciativas que conforman o catálogo de proxectos da Xunta para optar a fondos Next Generation.