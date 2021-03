Sindicatos critican el "autobombo" de Educación frente a las "numerosas pérdidas" de unidades en centros públicos

Así lo han indicado este jueves en una nota en la que han denunciado "la utilización que de la reunión con la Junta de Personal Docente de Enseñanza no Universitaria de Jaén se ha hecho por parte de la Delegación" para "conseguir espacio en prensa y un titular llamativo que, además de alejar las miradas del verdadero fin de la reunión, dé la vuelta al asunto para ponerse una medalla no merecida".

Se han referido, de este modo, al encuentro celebrado el pasado martes, sobre el que Sutil indica que el objetivo "es mantener el diálogo con los distintos agentes de la comunidad educativa". Al respecto, han aclarado que "solo ha tenido lugar por haber sido solicitada, de manera urgente, por parte de la Junta de Personal", de manera que sin ello ese diálogo habría "quedado en el olvido" en estos "momentos críticos" del proceso de escolarización.

En segundo lugar, los sindicatos han precisado que solicitaron la reunión ante las protestas de directivas y los datos sobre nuevas supresiones de unidades en los centros educativos públicos de la provincia, para tener información sobre las vacantes ofertadas, pidiendo informe detallado de esta oferta y previsión de plantilla de cara al próximo curso, así como aclaraciones sobre los casos concretos de los que habían recibido noticia.

"Cuál fue nuestra sorpresa cuando el comienzo de la reunión, a la que íbamos a solicitar información a futuro, resulta amenizada con una breve presentación de dos o tres diapositivas en las que aparece el total de plazas ofertadas. Por supuesto, sin desglosar cuántas para los centros públicos y cuántas para los privados concertados y un histórico con la evolución de la natalidad y el número de docentes, resaltando ese dato de 750 docentes de refuerzo que provienen, fundamentalmente de los apoyos covid", ha afirmado.

SIN DATOS CONCRETOS

Según han añadido, "tras un buen rato de autobombo con ese par de datos", plantearon sus "inquietudes" y demandaron "datos concretos" que "fueron negados alegando que serán dados cuando el proceso completo esté finalizado. "Es decir, cuando ya no tengamos nada que hacer para/por la defensa de la educación pública, frenando, en la medida de lo posible los cierres de unidades. Cuando denunciar que el reparto de vacantes entre centros concertados y públicos es, cuando menos, poco equilibrado y a favor por supuesto de la privada concertada, sea en todo término inútil", han lamentado.

A su juicio, se trató de "una jugada perfectamente estudiada" por la que piensan que fueron "por lana" y salieron trasquilados", ya que la Delegación "ha utilizado a los representantes de los docentes de Jaén de una forma indigna y torticera".

"No solo para no informarnos del asunto que nos llevaba allí, sino para tergiversar el sentido de nuestros requerimientos y aparecer en prensa, a costa de nuestra reunión, anunciando con grandes letras un mérito que no les corresponde y que oculta la verdadera preocupación de la Junta de Personal: las numerosas pérdidas que año tras año sufren los centros públicos frente a los centros concertados", ha concluido.