El PDM aprueba el plan de choque para entidades deportivas

Se trata de una convocatoria de ayudas financiada con cargo a la aplicación presupuestaria 'Subvenciones Deportivas. Deporte y Actividad Física' del actual presupuesto de gastos del Patronato, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

La Comisión de Valoración dio el visto bueno a 19 de los 27 proyectos presentados, a los que se destinará una cuantía total de 51.048,39 euros.

Han quedado exentos de la convocatoria tres clubes deportivos que no alcanzaron la puntuación mínima, tres asociaciones por no cumplir los requisitos para ser beneficiarias de la subvención, y otras dos que no presentaron correctamente toda la documentación.

El objetivo de estas subvenciones en régimen de concurrencia competitiva es favorecer la estabilidad del tejido asociativo del deporte gijonés, contribuyendo a hacer frente a los gastos directos, indirectos o de estructura de las entidades deportivas del municipio que hayan tenido que paralizar o restringir sus entrenamientos y competiciones durante la temporada 2019-2020 debido a la emergencia sanitaria.

Para acceder a las mismas, las entidades debían estar inscritas legalmente en las Federaciones Territoriales y Nacionales, haber participado en competiciones oficiales en la temporada 19-20, no tener suscritos y en vigor convenios con el Ayuntamiento de Gijón o Patronato Deportivo Municipal para los mismos fines o haber sido objeto de convocatorias específicas para el mismo fin.

Tampoco estaban contemplados los clubes de fútbol y fútbol-sala ya que en 2020 hubo una convocatoria de ayudas que incluía aspectos para su ponderación relacionados con la pandemia.

Por último, cabe señalar que las subvenciones concedidas de hasta 3.000 euros se abonarán en un único pago anticipado; para las que superen esa cantidad se realizará un primer pago anticipado del 50 por ciento y un segundo pago previa justificación de la totalidad a la finalización de la actividad.