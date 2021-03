MásJaén.- Agradecimiento al comisario Amaya, nombrado jefe del CNP en Andalucía Oriental, por su labor en Jaén

"En realidad es un hasta luego porque vamos a seguir trabajando y colaborando", ha apuntado el presidente de la Diputación, quien ha resaltado el "esfuerzo, trabajo y compromiso con la seguridad desde lo público que ha desarrollado en el tiempo que ha estado al frente de la Comisaría de Jaén", ha afirmado.

Tras desearle suerte en su nueva etapa, Reyes ha recordado que en las responsabilidades que asume José Miguel Amaya en su nuevo destino, con sede en Granada, "también está la provincia de Jaén". De este modo, se va "a mantener ese contacto permanente con un colectivo que siempre ha sido fundamental, en especial en este momento difícil de la pandemia".

En este sentido, ha valorado "el papel crucial que están jugando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante la pandemia, igual que el de otros colectivos" a los que desde la Diputación se ha dedicado el Premio de la Provincia de este año.

"Un año que esperamos que sea el del adiós a esta pandemia que tanto sufrimiento está provocando, sobre todo con la ventana a la esperanza que han abierto las vacunas, para que se administren con la máxima rapidez y que esa nueva normalidad llegue a la ciudadanía", ha manifestado Reyes.

Por su parte, el nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Andalucía Oriental ha agradecido las "cariñosas palabras" del presidente de la Diputación y ha recalcado que "nuestro trabajo desde el primer momento ha estado volcado en la ciudadanía".

Respecto a su marcha a Granada, ha señalado que "más que un hasta luego es un hasta pronto, porque este jefatura engloba cuatro provincias: Málaga, Almería, Jaén y Granada". "Lo que significa que voy a continuar trabajando por y para Jaén, para sus cuatro comisarías, por lo que seguiré apoyando a la ciudadanía jiennense y estaré volcado con ella", ha afirmado.

En su despedida de la Comisaría Provincial de Jaén, Amaya ha remarcado que "ha sido un honor y un orgullo servir a Jaén" y seguirá haciéndolo, al tiempo que ha dado las gracias a la provincia "por cómo se ha volcado" con él. "He estado destinado cinco años aquí y puedo asegurar que me ha dado mucho más de lo que yo le he dado. Bien es cierto que me he volcado en cuerpo y alma tanto personal como profesionalmente, pero Jaén me lo ha dado todo", ha dicho.

Al hilo, ha asegurado que se va "con mucho cariño" y "alegre". "Vine muy contento a Jaén y me marcho totalmente satisfecho porque además no rompo el vínculo con esta provincia. Al contrario, voy a afianzarlo aún más desde otro puesto en el que voy a seguir trabajando por Jaén porque hay proyectos abiertos que tenemos que luchar por conseguirlos, y seguro que los lograremos entre todos más temprano que tarde", ha incidido Amaya.

ENCUENTRO EN EL AYUNTAMIENTO

Posteriormente, el comisario se ha desplazado al Ayuntamiento de la capital, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde, Julio Millán; el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Castro, y el Intendente Mayor de la Policía Local, Rafael Domingo.

Millán ha agradecido la coordinación y cooperación con el Consistorio durante el tiempo en el que ha ostentado la máxima responsabilidad al frente de la Policía Nacional en la provincia. Además, ha destacado el "gran trabajo" realizado en este tiempo y le ha deseado suerte en una nueva etapa. Amaya ha recibido la Cruz al Mérito con distintivo blanco de la Policía Local de Jaén en reconocimiento a su labor.

De su lado, Amaya ha incidido en que se va "llevando a Jaén en el corazón" y ha recordado que desde su nueva responsabilidad en Granada seguirá ligado a la provincia de otra forma, de manera que se trata de "un hasta pronto" porque seguirá "trabajando para Jaén".