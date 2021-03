Anahí, de 'RBD', recuerda el acoso que sufrió en televisión a causa de su anorexia: "Come, reza, vomita"

Anahí Puente, una de las protagonistas de Rebelde (RBD), reflexionó este miércoles sobre el acoso que sufrió en televisión tras el éxito de la ficción mexicana. La actriz y cantante sufrió anorexia en su juventud, una enfermedad por la que recibió algunas burlas por parte de sus compañeros y de la prensa.

La intérprete compartió un vídeo en Twitter en el que un seguidor recogía el trato que esta recibió en televisión. "Una breve historia del por qué Televisa no merece a Anahí. La mejor decisión que ella pudo tomar fue renunciar a esta empresa", reza el mensaje que acompaña al clip.

En 2008, la artista colaboró con el grupo de comunicación Televisa, en cuyos programas apareció durante años, para poner en marcha Si yo puedo, tú también, una campaña dedicada a los adolescentes que padecían desórdenes alimenticios. Sin embargo, Anahí decidió marcharse de Televisa por los continuos episodios de acoso que ella misma sufrió en sus formatos.

Ay ... 🥺. Bueno , lo q me pone feliz es q en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil q pase algo así. 💖🙌🏻🥰 https://t.co/ylsmguhZnV — Anahi (@Anahi) March 25, 2021

De esta manera, Anahí expresó en uno de sus últimos tuits cómo se siente cada vez que recuerda los episodios que vivió: "Lo que me pone feliz es que, en estos tiempos, las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil que pase algo así".

El vídeo recoge los comentarios de algunos periodistas hacia el rostro de RBD, que enfermó después de que un productor le dijera que debía adelgazar para un papel. Así, uno de los fragmentos recoge el consejo que le dio una presentadora, que escribió en un papel la frase "come, reza, vomita", haciendo un guiño a la película Come, reza, ama. "¿Ya comes?" fue otro de los ataques que Anahí recibió. Incluso le sacaban comida a propósito cuando estaba trabajando para ver qué hacía.