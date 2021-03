Puig celebra que Ford Almussafes fabrique els motors híbrids per a Europa com a "garantia de continuïtat"

"Si es queda a la Comunitat Valenciana, la factoria d'Almussafes té garanties de continuïtat", ha ressaltat després d'una entrega de premis. La direcció de la planta ha anunciat aquest dijous tant l'adjudicació dels motors com que augmentarà la seua capacitat d'assemblatge de bateries a partir de 2022, coincidint amb la finalitat de cicle del Mondeo, model que deixarà produir.

Per a Puig, és una notícia extraordinàriament important per a la societat valenciana i per al manteniment de l'ocupació, davant la quantitat de llocs directes i indirectes que genera la fàbrica valenciana.

Es tracta d'una adjudicació que ha emmarcat dins del procés de transició energètica de la indústria de l'automòbil. "Ford ja mira al vehicle elèctric amb tota la seua fortalesa", ha ressaltat.

És més, el president valencià ha augurat que és l'augment de la producció a Almussafes és important per a l'esforç conjunt que pretén realitzar la Generalitat amb l''Aliança valenciana de les bateries', projecte que inclou una gigafactoría de fabricació de bateries.