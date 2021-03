La Fundació Broseta lamenta que se seguisquen tributant homenatges a ETA a "vegades amb la tolerància dels poders"

Garrido ha realitzat aquestes declaracions en l'acte d'entrega del XXIX Premi Convivència que la Fundació Professor Manuel Broseta ha concedit a la Unitat Militar d'Emergències (UME) i que han arreplegat aquest dijous la ministra de Defensa, Margarita Robles i el Tinent General, Luis Martínez Meijide, en un acte al costat del president, Ximo Puig, celebrat en el Palau de la Generalitat.

Per açò, ha advertit: "Estarem sempre al costat víctimes per a impedir que es córrega un vel", ha promès, amb l'objectiu que la història no es repetisca i les noves generacions "no caiguen en eixe terrible fanatisme de la intolerància".

En eixe sentit, ha exigit "un estricte compliment de la llei que mai ha de cedir" i ha mostrat la seua oposició al fet que es concedisquen "qualsevol tipus de benefici quan no es percep ni un sol gest de col·laboració, perdó o penediment per els qui tant dany personal han infringit i han causat a la societat espanyola".

DEUTE DE GRATITUD

Per la seua banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacat que estar hui ací és també "un homenatge" al professor Broseta i als valors de "convivència, el diàleg i la tolerància" que representava i amb ell "a totes les víctimes del terrorisme i les seues famílies, a les quals mai podrem oblidar" perquè Espanya té "un deute de gratitud amb elles".

Per açò, ha postil·lat: "Per a mi no solament com a ministra de Defensa, sinó com a ciutadana espanyola, i com a demòcrata és una satisfacció poder posar en valor que eixe sacrifici de les víctimes del terrorisme no ha sigut en va".

En aquest sentit, ha recordat la seua experiència personal en el Ministeri de l'Interior en "una època molt difícil, molt complicada, on havia atemptat i molts morts, és la manera de donar les gràcies a les persones que van perdre la vida, que van ser assassinades, pel seu exemple". "És un exemple que ha fet que Espanya siga una societat cada vegada millor, això ho representava el professor Broseta i ho representen totes les víctimes", ha recalcat.

D'igual manera, ha ressaltat que la Fundació "representa els valors de convivència, tolerància i llibertat" que són "essencials en una societat democràtica" i, ha constatat, "cada dia fan més falta".

Per açò, que "hi haja una Fundació que pose dins del seu ideari eixa defensa de la convivència és alguna cosa en el que sempre ens va a trobar i a les Forces Armades i ha de ser també un exemple a la ciutadania en moments difícils". Així, "enfront de la intolerància, la crispació i la desqualificació" ha reivindicat "la convivència, el diàleg i la tolerància".

"JUSTÍCIA, MEMÒRIA I VERITAT"

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que enguany se celebra el 10º aniversari de la fi de la violència del terrorisme d'ETA i "ho farem des de la Justícia, la Memòria i la Veritat". "Celebrarem els 10 anys d'eixe anhelat final sense oblidar el patiment de les víctimes", ha recalcat.

En eixe sentit, ha recordat que fa uns dies es publicava una entrevista a Quico Tomás y Valiente en la qual explicava que quan ETA va matar Broseta, el seu pare -Tomás y Valiente- va ser a veure als fills del seu amic i els va dir: "No odieu. Que el seu record us faça somriure".

Per açò, ha assenyalat que aquest final "ho celebrarem com va demanar Tomás i Valent: Sense odis i intentant somriure" i ha destacat que aquesta Fundació i aquest Premi "honren aquella petició, un escut en defensa del que ens uneix i contra tot el que erosiona la convivència". "El noble objectiu d'aquesta Fundació és el mandat que hui tenim: Enfortir la nostra convivència -que tants sacrificis va exigir- i renovar-la ara que tant la necessitem", ha postil·lat.