4M.- La ministra de Defensa recorda sobre Cantó que en política "cal ser coherent i no donar bandades"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrat aquest dijous el seu respecte a l'entrada de Toni Cantó, exlíder de Cs a la Comunitat Valenciana, com a independent en les llistes d'Ayuso al 4M, però ha recordat que "el més important d'un servidor públic és ser coherent, ser coherent amb els principis i no estar donant bandades".

En declaracions a València, la socialista ha reaccionat així a l'oferiment que Cantó ha assegurat que va rebre aquest dimecres per part de la presidenta regional i candidata del PP a revalidar el 4 de maig, Isabel Díaz Ayuso, amb la qual també es va reunir durant la passada jornada. L'exsíndic està empadronat a Madrid i ja ha deixat clar que no tindrà problema per a presentar-se als comicis.

Robles ha sostingut que "seria bo" que les persones que es fiquen en política tinguen "una coherència i no estiguen una vegada en un lloc i una altra vegada en un altre". En cas contrari, ha advertit, "als ciutadans se'ls despista".

"Dit açò, respecte màxim a tothom", ha dit la titular de Defensa després de l'entrega del XXIX Premi Convivència de la Fundació Professor Manuel Broseta a la Unitat Militar d'Emergències (UME).