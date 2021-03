L'Audiència manté el processament de Rodríguez i resta d'acusats d'Alqueria en veure indicis de crimalitat

La sala confirma així l'existència d'indicis racionals de criminalitat i conclou que les al·legacions exposades pels recurrents han de ser dirimides en la fase de judici oral "conforme als principis d'oralitat, contradicció i inmediación".

El tribunal entén que la interlocutòria recorreguda està suficientment motivada, ja que realitza un relat fàctic suficient "a l'efecte de determinar els possibles fets que es consideren típics", al mateix temps que "identifica les persones contra les quals es dirigeix el procediment", segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Rodríguez va demanar el sobreseïment de les actuacions pel cas Alqueria en negar tant haver comès cap il·legalitat i com l'existència d'interessos partidistes en les contractacions de directius en Divalterra -antiga Imelsa- , empresa pública sobre la qual aquesta mateixa setmana s'ha anunciat també la seua dissolució.

El magistrat instructor de la causa aprecia indicis de malversació i prevaricació per la presumpta simulació de contractes en Divalterra per a afavorir afins del PSPV i Compromís i xifra en 1.122.095 euros el perjuí per a les arques públiques.

A més de Rodríguez estan processats els seus aleshores assessors en la corporació provincial, Ricardo Gallego i Manuel Reguart; el que fora secretari-lletrat assessor de Divalterra Jorge Cuerda, els exgerents José Ramón Tíller, Vicent Xavier Simón i Agustina Brines i set dels alts directius contractats.

En el seu recurs, Rodríguez qualificava d'"errònia" i "no ajustada a dret" la decisió del jutge de processar-lo, desvinculava a tots ells de la preparació dels contractes d'alta direcció i afirmava que van ser elaborats pels servicis jurídics i pel departament de recursos humans.

En el seu conjunt, van al·legar principalment que no van poder cometre prevaricació ni malversació en no ser autoritat ni funcionaris públics ni haver dictat cap resolució administrativa i que no s'havien determinat els fets punibles i identificat la persona que se'ls atribuïen, entre altres qüestions.

No obstant açò, per a la sala, de l'actuat fins al moment existeixen suficients indicis de criminalitat, segons es desprèn de la resolució que arreplega uns fets que poden ser constitutius d'il·lícit penal. En aquesta línia, assenyala que la investigació parteix d'una querella de Fiscalia arran de dos denúncies presentades pel director dels servicis jurídics d'Imelsa i un membre del consell d'administració de Divalterra, que posaven de manifest possibles irregularitats en les contractacions.

INFORMES

La sala assenyala que de les diligències practicades i dels onze informes que consten en les actuacions es desprenen indicis que apunten cap a una presumpta il·legalitat o fins i tot una falsa contractació; la dada important de no haver intervingut el consell d'administració, que ostenta la facultat de nomenar al personal directiu; no constar informe tècnic que justificara eixos contractes i destaca que d'una estructura empresarial amb un sol gerent es va passar a deu càrrecs directius quan va començar la seua marxa.

Destaca que existeixen dades que apunten a un presumpte coneixement per part de Rodríguez mentre que considera que els seus assessors van participar "de manera activa".