AMP.- Ford adjudica a la planta d'Almussafes (València) la fabricació dels motors híbrids per a Europa

La multinacional aposta per invertir en un futur electrificat per a les seues operacions a Almussafes, amb el nou motor híbrid Duratec de 2,5 litres que es fabricarà a partir de finals de 2022, detalla en un comunicat.

"Hui és un pas més en el viatge d'electrificació de Ford, proporcionant un pont cap a un futur de vehicles de passatgers totalment elèctrics, i demostrant el nostre compromís continu amb les nostres operacions de fabricació a València, on hem invertit al voltant de 3.000 milions de dòlars des de 2011 (2.535 milions d'euros)", ha assegurat Kieran Cahill, vicepresident de Fabricació de Ford Europa.

Des de finals de 2022, la planta valenciana fabricarà el motor híbrid Duratec de 2,5 litres per a Europa, que s'equipa en el Kuga PHEV, així com els models Kuga, Galaxy i S-MAX Full Hybrid. El motor de gasolina de cicle Atkinson de 2,5 litres és el primer d'aquest tipus que construeix Ford a Europa i reforça la importància dels vehicles PHEV i totalment híbrids en l'actual i futura gamma de vehicles de Ford a Europa.

El motor híbrid Duratec de 2,5 litres -que es construeix actualment en la planta de Ford en Chihuahua (Mèxic)- es fabricarà a Almussafes juntament amb els motors de gasolina EcoBoost de 2,0 i 2,3 litres, la demanda dels quals segueix sent "forta", assegura la companyia.

5,2 MILIONS PER A AUGMENTAR LA CAPACITAT EN BATERIES

Ford també invertirà 5,2 milions d'euros per a augmentar la capacitat d'assemblatge de bateries a Almussafes, després d'una inversió inicial de 24 milions d'euros anunciada al gener de 2020, amb l'engegada de la instal·lació al setembre de l'any passat.

"La capacitat addicional és necessària per a recolzar l'augment de la demanda en la producció de vehicles electrificats actuals i futurs", asseguren des de la companyia.

A principis d'enguany, Ford va anunciar una inversió de 22.000 milions de dòlars a nivell mundial en electrificació, quasi el doble dels anteriors plans d'inversió en vehicles elèctrics de la companyia, i 1.000 milions de dòlars (845 milions d'euros) per a crear el Centre d'Electrificació de Ford Colònia a Alemanya per a la fabricació de vehicles elèctrics, la primera instal·lació d'aquest tipus de la companyia a Europa.

El primer vehicle de passatgers totalment elèctric fabricat per Ford a Europa es fabricarà en aquestes instal·lacions en 2023, i s'està considerant la possibilitat de fabricar un segon vehicle totalment elèctric. A mitjan 2026, el cent per cent de la gamma de vehicles de passatgers de Ford a Europa tindrà una opció zero emissions, totalment elèctric o híbrid enchufable, passant a ser totalment elèctrica d'ací a 2030.

Ford avança cap a un futur de vehicles de passatgers totalment elèctrics. En 2020, el 39% de les vendes de turismes de Ford va ser en models SUV i crossovers, huit punts percentuals més que en 2019. A més, els clients estan mostrant més confiança en models electrificats, amb més del 50% dels propietaris de Kuga comprant un Kuga PHEV.

ADÉU AL MONDEO AL MARÇ DE 2022

Com a resultat d'aquest canvi en les preferències dels clients, Ford deixarà de fabricar el Mondeo a la fi de març del pròxim any. Els altres turismes de gran capacitat crossover i polivalents de Ford -el Ford Galaxy i el Ford S-MAX, tots dos de set places- continuaran en producció, amb versions totalment híbrides de tots dos llançades recentment.

Llançat en 1993, el Mondeo va ser el primer vehicle de Ford considerat com a cotxe "global", destinat a consolidar una sèrie de models Ford a tot el món. Des del seu llançament a Europa, on va substituir el Ford Sierra, les vendes del Mondeo han aconseguit uns cinc milions d'unitats fins avui.

Ford està reforçant la seua posició amb vehicles com el Kuga, el Puma i l'Explorer PHEV. La companyia està llançant nous models a Europa, com el Mustang Mach-I totalment elèctric -que inclou el Mustang Mach-I GT, que arribarà a la fi d'enguany- i el seu primer turisme de gran volum totalment elèctric, que arribarà al mercat en 2023.

IMPORTÀNCIA "VITAL"

Per a UGT, sindicat majoritari en la fàbrica valenciana, és "de vital importància haver aconseguit el motor híbrid que durant tant temps veníem reclamant". "Encara que no resulte la solució definitiva, es tracta d'un pas molt important en eixe camí per a guanyar el nostre espai en l'electrificació de Ford Europa".

Des de la multinacional, també s'ha convocat per a aquest divendres una Comissió Consultiva per a iniciar formalment el període de consultes previ a l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de 630 acomiadaments plantejats per la companyia.

"Per a alguns pot tractar-se d'una situació agredolça", admeten des de l'UGT, però el sindicat veu "la botella mig plena", ja que aquesta adjudicació ha de servir perquè l'empresa mostre la seua voluntat de voler arribar a acords, ja que no trobarà en UGT "arguments o excuses" per a no aconseguir-los.

Davant aquest nou escenari, UGT torna a la mesa de negociació sobre els acomiadaments amb ànim de "proposar solucions que permeten mantindre la pau social en la fàbrica"" i considera fonamental "aconseguir un acord que contemple el 100% d'eixides voluntàries".

DEMANDEN MÉS CÀRREGA EN FABRICACIÓ DE VEHICLES

Des de STM, el seu portaveu Paco González ha valorat la "bona nova" que serà la planta d'Almussafes la que fabricarà els motors híbrids dels models per a Europa i ha volgut "felicitar" la plantilla per "convertir aquesta factoria en una de les millors del món".

González espera que la multinacional atorgue també nous productes per a les plantes de fabricació de vehicles que garantisquen el seu futur, més ara que es deixarà de fabricar el Mondeo. En tot cas, confia que els nous anuncis de la companyia permeten "reduir" la xifra de 630 acomiadaments plantats en l'ERO i que "no hi haja ni un sol acomiadament traumàtic".

Per la seua banda, el portaveu de CCOO en Ford Almussafes, José Arocas, ha expressat la seua "alegria" per la inversió en motors, reclamada pels sindicats des de fa any i mig. Ara, exigeix que s'adjudique càrrega de treball per a les plantes de fabricació de vehicles, atés que a la fi de 2023 se'n van a deixar de fabricar quatre models.

Respecte a la negociació de l'ERO que s'escometrà aquest divendres, Arocas ha assenyalat que CCOO defendrà "el millor acord" possible, "com a mínim amb les mateixes condicions que en l'ERO de l'any passat".

Finalment, el portaveu de CGT, Mariano Bosch, ha manifestat que és una "notícia positiva", en espera de conéixer l'abast de producció que comportarà i espera que servisca per a minimitzar l'impacte de l'ERO. També ha demanat que es garantisca càrrega de treball per a les plantes de fabricació de vehicles: "solament de motors no vivim", ha advertit.