El derribo del edificio Rema solo se paralizará con la solicitud de concesión del Ayuntamiento

Así ha quedado de manifiesto a raíz de la moción del Grupo Regionalista, que se ha aprobado con el apoyo de PP, Cs y Vox, y la abstención de PSOE y UxS, para que se paralice inmediatamente cualquier posibilidad de derribo del edificio para proceder a la cesión y futura transformación del edificio en un Centro Multidisciplinar del surf.

Tras una primera parte del debate que se ha centrado en los procedimientos de tramitación y en la "falta de voluntad" de Costas de atender el acuerdo plenario en este sentido de septiembre de 2019, se ha producido un giro cuando desde el Grupo PSOE, partido que gobierna el país, se ha afirmado que "lo que va a funcionar" para paralizar el derribo es "pedir la concesión del edificio", advirtiendo que si el Ayuntamiento no la solicita, "Costas no cederá la concesión".

De hecho, el PSOE ha presentado una moción transaccional en este sentido para que el Ayuntamiento pida "formalmente" y con "carácter inmediato" al Ministerio para la Transición Ecológica la solicitud de concesión del edificio, además de para agilizar los trámites.

Una moción que el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, ha rechazado subrayando que lo que acordó el Pleno por unanimidad fue solicitar la cesión, no la concesión, y porque quería "sacar del foco el conflicto" y conseguirlo en esta legislatura.

Al respecto, el concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Cs), y el portavoz del PP, César Díaz, han asegurado que se han seguido todas las indicaciones de Costas y han hecho "estrictamente todo lo que ha pedido" esta Administración, incluida la solicitud de concesión, denunciando que lo que ha faltado ha sido "voluntad política" por parte del Estado, que ha persistido la tramitación del derribo después de conocer el acuerdo del Pleno para conservar el edificio y dedicarlo a centro de surf.

El concejal socialista, Javier González de Riancho, ha subrayado que lo que Costas pide al Ayuntamiento es "que solicite la concesión, no la cesión", apuntando que "si se tarda un año y medio en hacer el trámite, Costas no sabe qué hacer". Y ha advertido de realizarlo con premura porque "si se licita el derribo, será más difícil pararlo", manifestando también que el PSOE de Santander está "a favor" de dedicar el edificio a centro de surf.

Al respecto, Díaz ha subrayado que si "ahora, de repente, el acuerdo del Pleno de cesión resulta que es inviable jurídicamente y que tiene que ser una concesión, no sabemos si con tasas o no, que lo diga" Costas. "No hay voluntad porque no aclaran lo que hay que hacer", ha denunciado. "Si lo que quieren es derribarlo, que lo digan, y si lo que quieren es una concesión, que lo diga", ha instado.

Además el Pleno ha aprobado otras tres mociones, una del PSOE, con el apoyo de todos los grupos menos Vox para que se declare la emergencia climática en la ciudad y para reactivar la Oficina de Lucha Local contra el Cambio Climático, paralizada en 2013, en el plazo de seis meses; plazo que el PP ha considerado "un poco corto", si bien la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha afirmado que "estará funcionando más pronto que tarde".

Otra iniciativa aprobada por todos los partidos salvo el PSOE, que se ha abstenido tras rechazarse su moción transaccional de sustitución, ha sido la defendida por el PRC para que el Consistorio reclame al Gobierno de España que lleve a cabo "cuanto antes" la renovación y modernización de las infraestructuras ferroviarias de Cercanías junto a la reposición de frecuencias eliminadas a raíz de la COVID-19.

Mientras los grupos que han apoyado la moción han denunciado la falta de inversiones en las infraestructuras y trenes de Cercanías, que están "abandonados", los socialistas han defendido que el Gobierno de España está "cumpliendo sus compromisos a rajatabla" con Cantabria, "el papeluco", ha recordado su portavoz, Daniel Fernández, que ha indicado que el Plan de Cercanías para Cantabria tiene una dotación de 600 millones, que ya están "empezando a llover", pero que para el resto de partidos son "insuficientes".

También ha salido adelante, en este caso por unanimidad, la moción de UxS para elaborar un plan de dinamización de corros (boleras). Según el concejal de Deportes, Felipe Pérez Manso (Cs), de las 40 boleras que tiene Santander, solo siete tienen "alguna deficiencia" mientras el resto están "en perfecto estado".

OTRAS POLÉMICAS

La polémica ha saltado también en el segundo punto del orden del día, la dación de cuenta del marco presupuestario para el ejercicio 2022-2024, cuando el portavoz socialista ha pedido intervenir y la alcaldesa se lo ha negado alegando que esta cuestión se "solucionó" ayer en la Junta de Portavoces, cuando el de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, preguntó si era posible y se acordó que no habría intervenciones.

Fernández ha solicitado que el secretario general del Pleno se pronunciara al respecto, lo que ha hecho afirmado que el reglamento no concreta esta cuestión y que es a la presidencia, que ostenta la Alcaldía, a quien compete la decisión del debate.

Y la alcaldesa ha negado las intervenciones "para que no haya desigualdad entre portavoces".

La regidora también ha pedido "cordura" a Fernández en el debate sobre la moción de los grupos PP, PRC, Cs y Vox en apoyo a la gestión del lobo ibérico y en solidaridad con las zonas rurales afectadas por la inclusión del lobo ibérico en el LESPRE cuando el socialista -que ha votado en contra al igual que UxS- ha pedido que en este debate también se siguiera el reglamento del Pleno en cuanto a intervenciones.

RATAS Y RACING

Por otra parte, en relación a la pregunta sobre proliferación de ratas en distintas zonas de Santander planteada por UxS, Rojo ha informado que donde más avisos se reciben al respecto son Tetuán, Las Canteras, Herrera Oria, María Blanchard, Cueto, Monte, Grupo Amaro, San Martín del Pino, La Albercia, Grupo Ateca, barrio San Martín y Pronillo.

La concejala ha explicado que, tras recibirse el aviso, se revisa la zona y se aplica el veneno en la vía pública, que se repone, con *mas frecuencia en las zonas señaladas. Además, se van a intensificar los métodos que ya se llevan a cabo y el control sobre los comportamientos incívicos que puedan favorecer su expansión.

Por otra parte, también a preguntas de UxS, el concejal de Deportes ha informado que, tras caer a la calle un foco de una torre de iluminación de los Campos de Sport el pasado fin de semana, los bomberos han revisado las cuatro existentes para garantizar la seguridad "inmediata". Según la Intervención municipal, el Ayuntamiento no puede afrontar ningún gasto en el estadio que no sea por una situación de emergencia, y por eso, cuando disponga de los informes técnicos "que indiquen la emergencia", que se están realizando hoy mismo, se procederá al arreglo de la torre de iluminación.

Respecto al convenio del Ayuntamiento con el Racing, Pérez Manso ha informado que el vigente data de cuando se construyó el estadio. El club dispone del inmueble para su utilización sin que estén reflejadas las obligaciones de mantenimiento de su uso, y el Racing "no está" por firmar uno nuevo porque, por ley, tendría una duración máxima de 4 años y el Racing "entiende que perdería uno de sus mayores bienes, el uso".

Por otra parte, a preguntas de Vox sobre las caídas y resbalones de ciudadanos que se están produciendo en la zona del Sardinero recientemente remodelada por el Ayuntamiento, Díaz ha informado que el pavimento instalado cumple los requisitos especificados en la norma UNE.